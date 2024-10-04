В Одессе руководитель департамента ОВА отлупила и обматерила водителя маршрутки, — соцсети (видео)
В маршрутке чиновница устроила разборки с руганью из-за того, что водитель проехал ее остановку.
В Одессе в маршрутке №185 произошел конфликт между пассажиркой и водителем. Последний якобы не остановился там, где его попросила пассажирка. Из-за этого она высказалась в его адрес нецензурной бранью и в придачу отлупила. Озорницей оказалась чиновница департамента аграрной политики Одесской областной военной администрации. Об этом сообщили в телеграм-канале "Х* Одесса".
"Женщина, которая сегодня отп**дила водителя 185 маршрутки, оказалась заместителем начальника департамента аграрной политики Одесской ОГА Натальей Смертенюк", — сообщили в паблике.
Несколькими часами ранее в телеграм-канале распространили видео конфликта, который произошел в маршрутке №185, и который сняли очевидцы. Начало конфликта нет, но из разговора между оппонентами следует то, что водитель не остановился на железнодорожном вокзале по требованию пассажирки.
Из-за этого произошла словесная перепалка, которая переросла в рукоприкладство.
Чиновница — инициатор скандала, сложила свои претензии и замечания водителю в трехэтажную сложную словесную конструкцию с переходом на личную жизнь водителя, его семейный статус и мужские прелести.
"Ты смотри, блядь, заткнись, ублюдок. Ты когда перестанешь со мной так "базарить". Дома так будешь разговаривать со своей женой", — сказала чиновница.
На что водитель эмоционально парировал, что именно она должна перестать с ним так разговаривать и вести себя адекватно, а таким тоном пусть говорит со своим мужем.
"Ты **ало завали", — контратаковала женщина.
После этих слов чиновница перешла в наступление, пробралась к месту водителя и прямо во время движения оказывала ему подзатыльники и пощечины.
"Кто ты бл**ь такой, ты что бл**ь п**р, ты бл**ь, чмо", — сказала чиновница.
Далее следовали еще несколько реплик между участниками перепалки, затем водитель остановился, и чиновница департамента аграрной политики Одесской ОГА вышла из маршрутки.
В комментариях под публикацией большинство подписчиков стали на сторону водителя и отметили, что он вел себя достойно и поставили ему "100 баллов за выдержку".
Напомним, что ранее из-за скандала, который возник из-за зарезервированного столика в киевском ресторане GoodWine, из полиции уволили подполковника Виталия Манасяна, который его устроил.