В Одесі керівниця департаменту ОВА відлупцювала і обматюкала водія маршрутки, — соцмережі (відео)

У маршрутці чиновниця влаштувала розбірки з лайкою через те, що водій проїхав її зупинку.

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В Одесі в маршрутці №185 стався конфлікт між пасажиркою та водієм. Останній нібито не зупинився там, де його попросила пасажирка. Через це вона висловилась на його адресу нецензурною лайкою й на додачу відлупцювала. Бешкетницею виявилася чиновниця департаменту аграрної політики Одеської обласної військової адміністрації. Про це повідомили в телеграм-каналі "Х* Одесса".

"Жінка, яка сьогодні відп**дила водія 185 маршрутки, виявилася заступницею начальника департаменту аграрної політики Одеської ОВА Наталія Смертенюк", — повідомили у пабліку.

Кількома годинами раніше в телеграм-каналі поширили відео конфлікту, який стався в маршрутці №185, і який зафільмували очевидці. Початку конфлікту немає, але з розмови між опонентами слідує те, що водій не зупинився на залізничному вокзалі на вимогу пасажирки.

Через це сталася словесна перепалка, яка переросла у рукоприкладство.

Заступниця начальника департаменту аграрної політики Одеської ОВА Наталія Смертенюк

Чиновниця — ініціаторка скандалу, склала свої претензії і зауваження водієві у триповерхову складну словесну конструкцію з переходом на особисте життя водія, його сімейний статус і чоловічі принади.

"Ти дивися бл**ь, **бало завали, чмо. Ти коли перестанеш зі мною так "базарити". Вдома так будеш розмовляти зі своєю дружиною", — сказала чиновниця.

На що водій емоційно парирував, що саме вона має перестати з ним так розмовляти і поводитися адекватно, а таким тоном хай говорить зі своїм чоловіком.

"Ти **ало завали", — контратакувала жінка.

Після цих слів чиновниця перейшла в наступ, пробралася до місця водія і просто під час руху надавала йому потиличників і ляпасів.

"Хто ти бл**ь такий, ти що бл** п**р, ти бл**ь, чмо", — сказала чиновниця.

Далі слідували ще кілька реплік між учасниками перепалки, потім водій зупинився, і чиновниця департаменту аграрної політики Одеської ОВА вийшла з маршрутки.

В коментарях під публікацією більшість підписників стали на бік водія і зауважили, що він поводився гідно та поставили йому "100 балів за витримку".

Нагадаємо, що раніше через скандал, який виник через зарезервований столик у київському ресторані GoodWine, з поліції звільнили підполковника Віталія Манасяна, який його влаштував.