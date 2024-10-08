У нардепа Железняка нашли родственников в РФ и на ВОТ и немалое состояние — СМИ

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Народный депутат Ярослав Железняк может быть причастен к хищению бюджетных средств и лоббированию интересов олигархов. Об этом в видео "Ржавый депутат. Кто такой Ярослав Железняк на самом деле" заявил журналист Сергей Иванов, пишут Факты.

Как заместитель председателя налогового Комитета ВРУ Железняк, по мнению Иванова, может иметь отношение и нести ответственность за произвол по отношению к бизнесу.

Журналист напомнил, что в прошлом Железняк был помощником пророссийского депутата-регионала Алексея Плотникова, работал в российской лоббистской компании "Kesarev консалтинг", главный офис которой расположен в Москве недалеко от здания ФСБ РФ. В 2019 году избрался народным депутатом от партии "Голос". Впоследствии стал руководителем фракции и фигурировал в скандале о хищении государственных средств, направленных на финансирование политических партий.

По словам журналиста, в Верховной Раде Железняк может лоббировать интересы и льготы для бизнесов олигархов, а также жестко критикует все контролирующие и правоохранительные органы за якобы неудовлетворительную работу, в частности по уплате налогов.

Как говорится в материале, на момент избрания депутатом Железняк жил в комнате в общежитии, а уже 1 августа 2023 года переехал в квартиру за более чем 12 млн на столичном Печерске. В декларации также появились дорогие автомобили "Инфинити" и "Лексус". В целом состояние депутата в 5 раз превышает его официальные доходы. Квартира и машины записаны на тестя, который ранее также фигурировал в коррупционных скандалах и вел бизнес с российским аграрным олигархом Сергеем Кисловым.

По данным журналиста, мать Железняка живет в Москве, сестра — живет и занимается бизнесом на временно оккупированной территории Украины, владеет земельными участками в оккупированном Мариуполе. Все это имущество до сих пор принадлежит семье и не было национализировано оккупантами.