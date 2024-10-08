У нардепа Железняка знайшли родичів в РФ і на ТОТ і чималі статки — ЗМІ

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Народний депутат Ярослав Железняк може бути причетний до розкрадання бюджетних коштів та лобіювання інтересів олігархів. Про це у відео "Іржавий депутат. Хто такий Ярослав Железняк насправді" заявив журналіст Сергій Іванов, пишуть Факти.

Як заступник голови податкового Комітету ВРУ Железняк, на думку Іванова, може мати відношення і нести відповідальність за свавілля стосовно бізнесу.

Журналіст нагадав, що у минулому Железняк був помічником проросійського депутата-регіонала Олексія Плотнікова, працював у російській лобістській компанії "Kesarev консалтінг", головний офіс якої розташований у Москві неподалік будівлі ФСБ РФ. У 2019 році обрався народним депутатом від партії "Голос". Згодом став керівником фракції та фігурував у скандалі щодо розкрадання державних коштів, спрямованих на фінансування політичних партій.

За словами журналіста, у Верховній Раді Железняк може лобіювати інтереси та пільги для бізнесів олігархів, а також жорстко критикує усі контролюючі та правоохоронні органи за нібито незадовільну роботу, зокрема щодо сплати податків.

Як йдеться у матеріалі, на момент обрання депутатом Железняк мешкав у кімнаті в гуртожитку, а вже 1 серпня 2023 року переїхав у квартиру за понад 12 млн на столичному Печерську. В декларації також зʼявились коштовні автомобілі "Інфініті" та "Лексус". Загалом статки депутата у 5 разів перевищують його офіційні доходи. Квартира та автівки записані на тестя, який раніше також фігурував у корупційних скандалах і вів бізнес із російським аграрним олігархом Сергієм Кисловим.

За даними журналіста, мати Железняка живе в Москві, сестра – живе та займається бізнесом на тимчасово окупованій території України, володіє земельними ділянками в окупованому Маріуполі. Все це майно досі належить родині і не було націоналізоване окупантами