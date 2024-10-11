Лучшая реабилитация: в детском саду Житомира работает единственный в Украине ветеран-воспитатель (фото)

Мужчина признается, что поскольку не имеет соответствующего образования, то делает все интуитивно и имеет к каждому воспитаннику индивидуальный подход. Большое внимание уделяет патриотическому воспитанию.

Related video

В дошкольном учреждении в Житомире работает единственный в Украине ветеран-воспитатель Александр Ковальчук. После после пережитого на войне он некоторое время искал смысл жизни и нашел его в детях. Они просто обожают воспитателя "Сашу". Историю ветерана рассказывают "Факты".

Мужчина рассказывает, что долгое время работал официантом и барменом, далее стал администратором и директором в кафе. В феврале 2024 года он сначала стал волонтером, а когда получил повестку, пошел в ВСУ. Сначала был в должности повара, а позже перевелся в пехоту.

"Находилась наша бригада в Донецкой области. Когда ехали на позиции и проезжали села — они практически все в руинах. Разве несколько домов уцелело от российских обстрелов. Больно было на это смотреть... Не буду скрывать, что на фронте тяжело. Был страх, потому что мы же не какие-то там работы. Во время службы я сильно заболел, долго лечился. Через пять месяцев военно-врачебная комиссия признала меня непригодным к военной службе. После демобилизации я проходил курс лечения с психологом. Решил дома помогать ветеранам, семьям павших героев. В Житомире меня назначили заместителем председателя областной "Украинской военной организации" по работе с дошкольной молодежью", — рассказывает он.

Александр Ковальчук на передовой

Мужчину стали приглашать в гости в детсады, потому что, по его словам, многие из бойцов после войны замыкаются в себе, а общение с детьми дает заряд энергии. Однажды он услышал, что этот садик ищет воспитателя.

"Я обожаю проводить время с детьми, и тут возникла мысль: "Может это попробовать? Может бы получилось?" Сконтактировали меня с администрацией, пришел на собеседование, пообщались. Конечно, мне сразу сообщили, что не знают, как оно будет, все зависит от того, как меня дети воспримут. На следующий день вышел на работу, воспитанники, родители и коллектив прекрасно меня встретили. Они знали, что я военный, им рассказали. А на следующий день подписал трудовое соглашение", — рассказывает Александр.

Мужчина говорит, что ранее имел опыт в воспитании ребенка бывшей жены и всегда любил играть с малышами друзей и родственников.

"Меня работа с детьми окрыляет, на весь день гарантировано прекрасное настроение. Заметил по себе, что лучше стал спать, это — действительно лучшая реабилитация. Жду утра, чтобы быстрее бежать на работу. Верю, что опыт нашего садика будут перенимать и другие, давая шанс другим ветеранам работать с малышами", — говорит Александр.

Воспитатель Александр Ковальчук

Мужчина признается, что поскольку не имеет соответствующего образования, то делает все интуитивно и имеет к каждому воспитаннику индивидуальный подход. Большое внимание уделяет патриотическому воспитанию.

"Вот на днях готовились к мероприятию и пришли собратья и подарили малышам трек на две машинки. Мы взялись его складывать. Сделали это за три подхода, потому что постоянно звучали сирены, и мы бежали в бомбоубежище. Каждый из воинов носит с собой обереги, сделанные детьми. Помню, как лечился в Днепре, к нам они часто приходили и надевали на руки желто-синие браслеты. Это так трогательно, поверьте, каждый защитник ценит такую заботу", — рассказывает воспитатель.

Мужчина мечтает о победе Украины, мире, и чтобы все бойцы вернулись домой живыми и невредимыми, чтобы украинские дети больше никогда не знали горя войны и не проводили лучшие дни своего детства в подвалах.

Напомним, что ветераны и защитники "Азовстали" вступаютв Метинвест Политехнику. Вуз выбирают "за активную поддержку военных".