Минобороны опровергло информацию СМИ о внесении AKM GROUP-CZ в список "недобросовестных поставщиков"

В перечне недобросовестных иностранных поставщиков оружия и боеприпасов для Вооруженных Сил Украины отсутствует чешская компания AKM GROUP-CZ. Об этом говорится в официальном письме-ответе Министерства обороны Украины. Своим письмом МОУ опровергло фейковую информацию, распространенную в августе 2024 года несколькими украинскими медиа.

"Учитывая, что данный список не опубликован публично, адвокаты AKM GROUP-CZ обратились в Министерство обороны Украины с запросом, действительно ли AKM GROUP-CZ есть в этом списке "недобросовестных поставщиков"? В ответ Минобороны Украины подтвердило, что AKM GROUP-CZ в этом перечне нет. Учитывая эту ситуацию, украинским медиа нужно быть внимательными в выводах и опираться только на проверенные факты. Со своей стороны мы открыты для комментариев и оперативного предоставления необходимой в работе каждого журналиста информации", — сообщили в пресс-службе компании AKM GROUP-CZ.

Напомним, МО Украины объявило о решении создать и вести Перечень недобросовестных иностранных поставщиков товаров, работ и услуг оборонного назначения в июле 2024 года. Впоследствии исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) и член Общественного антикоррупционного совета при МОУ Елена Трегуб, комментируя такую инициативу, отметила: "...такой механизм достаточно опасен. Потому что мы должны быть убеждены в том, что эти списки составляются справедливо, честно и что нельзя никак коррупционно повлиять на то, чтобы твой конкурент попал в этот список".

Справочно: AKM GROUP — CZ работает на международном оборонном рынке более 23 лет. Компания входит в перечень поставщиков НАТО, имеет код НАТО: NCAGE Code: 334DG, который является подтверждением, что компания имеет контракты на поставку продукции армиям стран НАТО.

AKM GROUP — CZ имеет собственные производственные мощности в кооперации с партнерами в Турции и Европе, где производятся крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы и наполнение боевой части мин. У компании есть собственная логистическая инфраструктура, которая позволяет осуществлять перевалку и хранение оружия и боеприпасов всех калибров.

Недавно компания открыла свое Представительство в Киеве — Представительство АКМ ГРУП-ЧЗ, а.с. в Восточной Европе. В ближайший год, благодаря работе офиса в Киеве, компания планирует открытие и локализацию в Украине совместных производств вооружения и боеприпасов.

Компания позиционирует себя открытой и прозрачной как для украинских журналистов, так и для украинской общественности. Для прямой коммуникации с аудиторией Представительство компании — АКМ Групп-ЧЗ, а.с. в Восточной Европе, открыло свою официальную страницу в Facebook. Подробнее о деятельности AKM GROUP — CZ можно узнать на официальном сайте.