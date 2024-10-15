Міноборони спростувало інформацію ЗМІ про внесення AKM GROUP-CZ до списку "недобросовісних постачальників"

У переліку недобросовісних іноземних постачальників зброї та боєприпасів для Збройних Сил України відсутня чеська компанія AKM GROUP-CZ. Про цей йдеться у офіційному листі-відповіді Міністерства оборони України. Своїм листом МОУ спростувало фейкову інформацію, поширену у серпні 2024 року кількома українськими медіа.

"Враховуючи, що даний список не опублікований публічно, адвокати AKM GROUP-CZ звернулися до Міністерства оборони України із запитом, чи дійсно AKM GROUP-CZ є в цьому списку "недобросовісних постачальників"? У відповідь Міноборони України підтвердило, що AKM GROUP–CZ у цьому переліку немає. Зважаючи на цю ситуацію, українським медіа потрібно бути уважними у висновках та спиратися лише на перевірені факти. Зі свого боку ми відкриті для коментарів та оперативного надання необхідної у роботі кожного журналіста інформації", — повідомили у прес-службі компанії AKM GROUP-CZ.

Нагадаємо, МО України оголосило про рішення створити та вести Перелік недобросовісних іноземних постачальників товарів, робіт і послуг оборонного призначення у липні 2024 року. Згодом виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії (НАКО) та членкиня Громадської антикорупційної ради при МОУ Олена Трегуб, коментуючи таку ініціативу, зазначила: "..такий механізм досить небезпечний. Тому що ми повинні бути переконані в тому, що ці списки складаються справедливо, чесно і що не можна ніяк корупційно вплинути на те, щоб твій конкурент потрапив у цей список".

Довідково: AKM GROUP – CZ працює на міжнародному оборонному ринку понад 23 роки. Компанія входить до переліку постачальників НАТО, має код НАТО: NCAGE Code: 334DG, який є підтвердженням, що компанія має контракти на постачання продукції арміям країн НАТО.

AKM GROUP – CZ має власні виробничі потужності в кооперації з партнерами в Туреччині та Європі, де виробляються великокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети та наповнення бойової частини мін. У компанії є власна логістична інфраструктура, яка дає змогу здійснювати перевалку і зберігання зброї та боєприпасів усіх калібрів.

Нещодавно компанія відкрила своє Представництво у Києві — Представництво АКМ ГРУП-ЧЗ, а.с. у Східній Європі. У найближчий рік, завдяки роботі офісу у Києві, компанія планує відкриття і локалізацію в Україні спільних виробництв озброєння і боєприпасів.

Компанія позиціонує себе відкритою і прозорою як для українських журналістів, так і для української громадськості. Для прямої комунікації з аудиторією Представництво компанії — АКМ Груп-ЧЗ, а.с. у Східній Європі, відкрило свою офіційну сторінку у Facebook. Детальніше про діяльність AKM GROUP – CZ можна дізнатися на офіційному сайті.