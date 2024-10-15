Алена Яхно: У НАБУ нет поводов для празднования. Тем более в рабочее время

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Главная проблема в вечеринке НАБУ по поводу 10-летия в том, что бюро на самом деле нечего праздновать. Такое мнение высказала на своей Facebook-странице блогер, бывшая пресс-секретарь Генпрокуратуры Алена Яхно.

Напомним, 15 октября в сети появилась информация о том, что НАБУ якобы арендовало театр им. Ивана Франко в Киеве для того, чтобы 18 октября отметить там 10-летие бюро. Причем празднование запланировано на рабочее время.

"Главная проблема не в том, что война, что в рабочее время, не понятно, кто банкет будет оплачивать, а что особо нечего праздновать. Это было бы еще более менее приемлемо, если бы НАБУ показывало соответствующие результаты", — написала Яхно.

Она заявила, что несмотря на отчетность НАБУ о собственных успехах, таковыми могут считаться приговоры топ-коррупционерам, а не объявление им подозрения, не избрание меры пресечения и не завершение следствия.

"Вместо этого имеем скандалы, утечки информации фигурантам, кучу чертей, которые свободно убегают из страны или продвигают интересы врага в Раде... Хотя, нет! Я ошиблась! Есть что праздновать! В 2024 году расходы госбюджета на содержание бюро выросли почти в половину (+48,6%) по сравнению с прошлым годом и составили немалые 1,9 млрд гривен" — написала блогерша.