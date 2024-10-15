Альона Яхно: У НАБУ немає приводів для святкування. Тим більше в робочий час

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Головна проблема у вечірці НАБУ з приводу 10-річчя в тому, що бюро насправді нема чого святкувати. Таку думку висловила на своїй Facebook-сторінці блогерка, колишня прессекретарка Генпрокуратури Альона Яхно.

Нагадаємо, 15 жовтня у мережі з'явилася інформація про те, що НАБУ нібито орендувало театр ім. Івана Франка у Києві для того, аби 18 жовтня відзначити там 10-річчя бюро. При чому святкування заплановане на робочий час.

"Головна проблема не в тому, що війна, що у робочий час, не зрозуміло, хто банкет оплачуватиме, а що особливо нема чого святкувати. Це було б ще більш менш прийнятно, якби НАБУ показувало відповідні результати", – написала Яхно.

Вона заявила, що попри звітування НАБУ про власні успіхи, такими можуть вважатися вироки топкорупціонерам, а не оголошення їм підозри, не обрання запобіжного заходу і не завершення слідства.

"Натомість маємо скандали, витоки інформації фігурантам, купу чортів, які вільно тікають з країни або просувають інтереси ворога в Раді… Хоча, ні! Я помилилася! Є що святкувати! У 2024 році витрати держбюджета на утримання бюро зросли майже в половину (+48,6%) у порівнянні з минулим роком і становили чималі 1,9 млрд гривень" – написала блогерка.