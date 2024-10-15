Порошенко должен публично отреагировать на задержание депутата "Евросолидарности" с 1,5 млн долл наличных, — эксперт

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Петр Порошенко должен публично отреагировать на задержание депутата Хмельницкого городского совета от "Европейской солидарности" Светланы Баранской, у которой Государственное бюро расследований нашло 1,5 млн долларов незадекларированной наличности и объекты недвижимости. Об этом заявил политический эксперт Александр Кочетков, передает "Главред".

"Рассказывают, что "Седовласый Крыголам", который очень любит критиковать всех и каждого, намекая на собственную безгрешность, был разъярен коррупционным конфузом. Даже дал команду своей мощной медийной команде гасить огласку о спалившейся миллионерше из Хмельницкого. И это вместо того, чтобы дать принципиальную оценку областной организации, по списку которой стала депутатом Баранская, и в целом всей этой крайне неприглядной ситуации", — пишет Кочетков, отмечая, что Баранскую подозревают в незаконном обогащении.

По информации ГБР, следователи расследуют уголовное производство относительно возможных сделок на Хмельницкой таможне при выполнении сделок частной компанией, директором которой сейчас является Баранская.

По данным СМИ, это уже не первый скандал с депутатами "Евросолидарности". Так, в начале лета народные избранники от "ЕС" выехали на отдых в страны ЕС.

Ранее лидер фракции Порошенко в Днепровском горсовете Камиль Примаков и его жена были на Мальдивах. При том, что сам депутат якобы выехал в Европу на важную конференцию по восстановлению городов от российской агрессии.

В СМИ напоминают, что фракция "Европейской солидарности" — самая богатая в парламенте. Депутаты Порошенко обогатилась во время войны больше, чем все остальные депутаты Верховной Рады вместе взятые.