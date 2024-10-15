Порошенко має публічно відреагувати на затримання депутатки "Євросолідарності" із 1,5 млн дол готівки, — експерт

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Петро Порошенко має публічно відреагувати на затримання депутатки Хмельницької міської ради від "Європейської солідарності" Світлани Баранської, в якої Державне бюро розслідувань знайшло 1,5 млн доларів незадекларованої готівки та об’єкти нерухомості. Про це заявив політичний експерт Олександр Кочетков, передає "Главред".

"Розповідають, що "Сивочолий Криголам", який дуже полюбляє критикувати всіх і кожного, натякаючи на власну безгрішність, був розлючений корупційним конфузом. Навіть дав команду своїй потужній медійній команді гасити розголос про мільйонершу з Хмельницьку, яка спалилися. І це замість того, щоб дати принципову оцінку обласній організації, по списку якої стала депутаткою Баранська, і загалом всій цій вкрай непривабливий ситуації", — пише Кочетков, зазначаючи, що Баранську підозрюють у незаконному збагаченні.

За інформацією ДБР, слідчі розслідують кримінальне провадження щодо можливих оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директором якої нині є Баранська.

За даними ЗМІ, це вже не перший скандал із депутатами "Євросолідарності". Так, на початку літа народні обранці від "ЄС" виїхали на відпочинок до країн ЄС.

Раніше лідер фракції Порошенка у Дніпровській міськраді Каміль Примаков та його дружина були на Мальдівах. При тому, що сам депутат нібито виїхав до Європи на важливу конференцію з відновлення міст від російської агресії.

У ЗМІ нагадують, що фракція "Європейської солідарності" — найбагатша у парламенті. Депутати Порошенка збагатилася під час війни більше, ніж всі інші депутати Верховної Ради разом.