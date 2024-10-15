Европейская ассоциация заявляет об угрозе остановки предприятий из-за остановки бронирования

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Приостановление бронирования сотрудников стало критической проблемой для бизнеса, которая может привести к закрытию предприятий. Об этом заявили в Европейской бизнес ассоциации (EBA).

Там уточнили: участились обращения от бизнеса, который не может переподтвердить свой статус критичности, чтобы продлить действие бронирования сотрудников.

"Проблема приобретает системный характер. По сути, решение о повторном подтверждении статуса критически важного предприятия просто "зависает" в соответствующих органах", — отметили в ЕВА.

"В этом контексте для бизнеса и инвесторов очень важна прогнозируемость кадровой политики. И в бизнесе, и в силах обороны нужны люди. Достижение баланса между этими потребностями — задача непростая, но очень важная для нашей обороноспособности и экономической стабильности", — отметили в Ассоциации.

В ЕВА говорят: компании страдают не только от нехватки квалифицированных специалистов, но и от невозможности прогнозировать работу.

"Речь идет о риске мобилизации критических специалистов, к примеру, операторов специфического оборудования или специалистов с уникальными знаниями, без которых могут прерваться или остановиться производственные/операционные процессы на предприятии", — подчеркнули в EBA.

В условиях, когда экономическое бронирование еще не принято, а бронирование по статусу критичности поставлено на паузу, компании фактически лишены возможности кадрового планирования, резюмировали в ЕВА.