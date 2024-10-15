Європейська асоціація заявляє про загрозу зупинки підприємств через зупинку бронювання

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Призупинення бронювання співробітників стало критичною проблемою для бізнесу, яка може призвести до закриття підприємств. Про це заявили у Європейській бізнес асоціації (EBA).

Там уточнили: почастішали звернення від бізнесу, який не може перепідтвердити свій статус критичності, щоб продовжити дію бронювання співробітників.

"Проблема набирає системного характеру. По суті, рішення щодо повторного підтвердження статусу критично важливого підприємства просто "зависає" у відповідних органах", — наголосили у ЕВА.

"У цьому контексті для бізнесу та інвесторів дуже важлива прогнозованість кадрової політики. І в бізнесі, і в силах оборони потрібні люди. Досягнення балансу між цими потребами – завдання непросте, але дуже важливе для нашої обороноздатності та економічної стабільності", — наголосили у Асоціації.

У ЕВА кажуть: компанії потерпають не тільки від нестачі кваліфікованих фахівців, а й від неможливості прогнозувати роботу.

"Йдеться про ризик мобілізації критичних спеціалістів, до прикладу, операторів специфічного обладнання чи фахівців з унікальними знаннями, без яких можуть перерватися чи зупинитися виробничі/операційні процеси на підприємстві", — підкреслили у EBA.

За умов, коли економічне бронювання ще не прийняте, а бронювання за статусом критичності поставлене на паузу, компанії фактично позбавлені можливості кадрового планування, резюмували у ЕВА.