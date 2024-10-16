Ольга Никитенко: "Грамотно подобранная команда — залог успеха бизнеса"

Предприниматель и владелица ведущей в Украине компании по производству пищевой упаковки и одноразовой посуды рассказала, как собрать идеальную команду и мотивировать сотрудников на достижение результатов.

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В современном бизнесе успех зависит не только от качественного продукта или услуги, но и от людей, которые стоят за их созданием. Грамотный подбор команды — ключ к процветанию любого предприятия, уверена Ольга Никитенко, предприниматель и владелица компании по производству пищевой упаковки и одноразовой посуды. Под ее управлением компания, которая начинала с командой из четырех человек, выросла до предприятия с коллективом в 200 сотрудников и теперь выполняет заказы для крупнейших компаний страны, среди которых сеть магазинов "Метро" и хлебозавод Кулиничи. Поговорили с Ольгой Никитенко, какую роль в достижение таких целей играет коллектив, на какие детали обращать внимание при найме персонала, как правильно распределять задачи и не допустить эмоционального выгорания, а также, как правильно мотивировать команду, чтобы бизнес стабильно процветал.

— Ольга, ваша компания начиналась как семейный бизнес, вся команда на старте — вы и ваш муж. Прошло 20 лет, команда выросла почти в сто раз и работает с крупнейшими заказчиками страны. Какую роль в развитии бизнеса играет грамотно подобранный персонал?

— Самую важную. Объясню почему. В 2007 году, когда мы начали наш бизнес, мы хорошо справлялись вдвоем, брали только небольшие заказы. Со временем стало понятно, что если мы хотим расти и больше зарабатывать, нужны дополнительные руки. Конечно, многие процессы можно автоматизировать, что мы и сделали, но есть вещи, которые требует человеческого участия: это поиск заказов, работа с клиентами и так далее. Тем более, что мы сделали ставку не на поточные унифицированные экземпляры, а на индивидуальный подход. А для этого нужно с каждым клиентом поговорить, узнать его предпочтения и даже покреативить. Без квалифицированного персонала с этим не справиться. Именно грамотно подобранная команда — залог успеха бизнеса.

— В компании вы занимаетесь в том числе кадровыми вопросами. И сейчас ваше предприятие известно тем, что у вас практически нет текучки персонала. За счет каких методов этого достигаете и как удалось собрать команду мечты?

— Самое первое, что нужно сделать — это составить список незакрытых функций или слабых мест в компании, в отделе. На основании этого можно составить список требований и обязанностей к будущему кандидату. В первую очередь нужно разобраться во внутренних процессах, навести порядок, и только потом начинать внешний поиск. Это важно, потому что при росте компании и увеличение объемов продаж, мы сталкиваемся с тем, что определенный сотрудник начинает не успевать выполнять свои обязанности. Это влечет риск потери клиента и работника, потому что он будет выполнять свои функции на пределе своих возможностей, но при этом им будут недовольны руководители или смежные отделы. А когда внутренние процессы отлажены, должностные инструкции прописаны и нагрузка рассчитана, все будет работать, как часы. И обязательства перед клиентами будут выполняться в срок, и сотрудники будут не эмоционально выгорать, а получать удовольствие от работы.

— Благодаря вашему вниманию к кадровому вопросу, компания может брать крупные заказы. С вами, например, сотрудничает сеть магазинов "Метро" с десятками торговых центров по всей стране, которые предложили вам реализовать необычный проект — подготовить упаковку для розничных покупателей. В чем заключалась сложность?

— Если говорить о сотрудничестве с магазином "Метро", то это был вызов для нас. В 2014 году они вышли на нас с предложением запустить новую линию упаковочной бумаги для розничных клиентов. До этого мы работали с бизнесом, то есть были ориентированы на оптовых заказчиков, которые приобретали сразу много упаковки и одноразовой посуды. В случае с "Метро" было решено наполнить прилавки товарами для розничных покупателей. Это могут быть владельцы небольших кондитерских, например, или маленьких кафе. Конечно, им не нужно 100 тысяч упаковок для тортов, а необходимо всего 25. Для этого нам пришлось переналадить наше оборудование, которое до этого отсчитывало от 2 до 5 тысяч единиц в упаковке для оптовых покупателей. После перенастройки мы начали выпускать упаковки стаканов по 50 штук, коробки под торты — 25 штук, упаковки для курицы — 50 шт. Также пришлось освоить правила штрих-кодирования. Новая система работы потребовала найма дополнительных сотрудников. Но в целом, благодаря высокой мотивации и слаженности моей команды, мы справились. Причем всего за 5 месяцев, чем я безмерно горжусь.

— Производство бумажной упаковки ассоциируется с технической, рутинной работой, но вы сумели превратить ее в творчество — одной из первых в Украине обратили внимание на возможность использовать одноразовую посуду как площадку для рекламы и PR. Как это отразилось на составе команды?

— Когда я осознала, что возможность нарисовать для клиента логотип или красиво и необычно оформить сообщение на стаканчике для кофе, может стать нашим конкурентным преимуществом, тут же принялась за поиск дизайнеров. В итоге я сформировала в компании целый креативный отдел, который занимается тем, что создает индивидуальные упаковки и одноразовую посуду. И это стало особенностью компании, к нам начали обращаться не только, чтобы купить одноразовую посуду, но и чтобы мы помогли с оформлением. Создание такого уникального продукты вместе с клиентом — очень увлекательный и творческий процесс, который объединяет всю команду.

— Сейчас рынок труда во всех сферах испытывает кадровый голод. Многие предприниматели не могут найти достойных сотрудников. Как бизнесмен, успешно справившийся с этой задачей, какие советы можете дать коллегам, чтобы привлечь специалистов в свою команду?

— Чтобы люди хотели работать у вас, нужно создать такую компанию, из которой не хочется уходить, где людям хорошо и комфортно работать на благо вашего бизнеса. Речь не только о заработной плате, которая, естественно, должна быть достойной и периодически расти. Важную роль играет обучение команды, возможности для карьерного роста. Обязательны, на мой взгляд, тим-билдинги, который помогает сотрудникам лучше узнать друг друга и почувствовать себя частью команды. Людям это важно. Все вместе мотивирует коллектив работать в полную силу над общей целью. Также важно уделять время и внимание своим сотрудникам, иногда лично, иногда через HR-отдел. Вовлекать в дополнительно оплачиваемые проекты, обязательно поощрять грамотами и премиями. Тогда люди будут стремиться попасть в вашу команду, потому что будут знать, что в компании ценят хороших специалистов.