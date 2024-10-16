Ольга Нікітенко: "Грамотно підібрана команда — запорука успіху бізнесу"

Підприємиця і власниця провідної в Україні компанії з виробництва харчового пакування та одноразового посуду розповіла, як зібрати ідеальну команду і мотивувати співробітників на досягнення результатів.

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У сучасному бізнесі успіх залежить не тільки від якісного продукту або послуги, а й від людей, які стоять за їхнім створенням. Грамотний підбір команди — ключ до процвітання будь-якого підприємства, впевнена Ольга Нікітенко, підприємиця і власниця компанії з виробництва харчового пакування та одноразового посуду. Під її управлінням компанія, яка починала з командою з чотирьох осіб, виросла до підприємства з колективом у 200 співробітників і тепер виконує замовлення для найбільших компаній країни, серед яких мережа магазинів "Метро" і хлібозавод Кулиничі. Поговорили з Ольгою Нікітенко, яку роль у досягнення таких цілей відіграє колектив, на які деталі звертати увагу під час наймання персоналу, як правильно розподіляти завдання і не допустити емоційного вигоряння, а також, як правильно мотивувати команду, щоб бізнес стабільно процвітав.

— Ольго, ваша компанія починалася як сімейний бізнес, уся команда на старті — ви і ваш чоловік. Минуло 20 років, команда зросла майже в сто разів і працює з найбільшими замовниками країни. Яку роль у розвитку бізнесу відіграє грамотно підібраний персонал?

— Найважливішу. Поясню чому. У 2007 році, коли ми почали наш бізнес, ми добре справлялися удвох, брали тільки невеликі замовлення. Згодом стало зрозуміло, що якщо ми хочемо рости і більше заробляти, потрібні додаткові руки. Звісно, багато процесів можна автоматизувати, що ми і зробили, але є речі, які потребують людської участі: це пошук замовлень, робота з клієнтами тощо. Тим більше, що ми зробили ставку не на потокові уніфіковані екземпляри, а на індивідуальний підхід. А для цього потрібно з кожним клієнтом поговорити, дізнатися його вподобання і навіть покреативити. Без кваліфікованого персоналу з цим не впоратися. Саме грамотно підібрана команда — запорука успіху бізнесу.

— У компанії ви займаєтеся, зокрема, кадровими питаннями. І зараз ваше підприємство відоме тим, що у вас практично немає плинності персоналу. За рахунок яких методів цього досягаєте і як вдалося зібрати команду мрії?

— Найперше, що потрібно зробити — це скласти список незакритих функцій або слабких місць у компанії, у відділі. На підставі цього можна скласти список вимог і обов'язків до майбутнього кандидата. Насамперед потрібно розібратися у внутрішніх процесах, навести лад, і тільки потім починати зовнішній пошук. Це важливо, тому що під час зростання компанії та збільшення обсягів продажів, ми стикаємося з тим, що певний співробітник починає не встигати виконувати свої обов'язки. Це тягне за собою ризик втрати клієнта і працівника, бо він буде виконувати свої функції на межі своїх можливостей, але при цьому ним будуть незадоволені керівники або суміжні відділи. А коли внутрішні процеси налагоджені, посадові інструкції прописані і навантаження розраховане, все працюватиме, як годинник. І зобов'язання перед клієнтами виконуватимуться вчасно, і співробітники не емоційно вигоратимуть, а отримуватимуть задоволення від роботи.

— Завдяки вашій увазі до кадрового питання, компанія може брати великі замовлення. З вами, наприклад, співпрацює мережа магазинів "Метро" з десятками торгових центрів по всій країні, які запропонували вам реалізувати незвичний проєкт — підготувати упаковку для роздрібних покупців. У чому полягала складність?

— Якщо говорити про співпрацю з магазином "Метро", то це був виклик для нас. У 2014 році вони вийшли на нас із пропозицією запустити нову лінію пакувального паперу для роздрібних клієнтів. До цього ми працювали з бізнесом, тобто були орієнтовані на оптових замовників, які купували одразу багато упаковки та одноразового посуду. У випадку з "Метро" було вирішено наповнити прилавки товарами для роздрібних покупців. Це можуть бути власники невеликих кондитерських, наприклад, або маленьких кафе. Звісно, їм не потрібно 100 тисяч упаковок для тортів, а необхідно всього 25. Для цього нам довелося переналаштувати наше обладнання, яке до цього відраховувало від 2 до 5 тисяч одиниць в упаковці для оптових покупців. Після переналаштування ми почали випускати упаковки склянок по 50 штук, коробки під торти — 25 штук, упаковки для курки — 50 шт. Також довелося освоїти правила штрих-кодування. Нова система роботи потребувала найму додаткових співробітників. Але загалом, завдяки високій мотивації та злагодженості моєї команди, ми впоралися. Причому всього за 5 місяців, чим я безмірно пишаюся.

— Виробництво паперової упаковки асоціюється з технічною, рутинною роботою, але ви зуміли перетворити її на творчість — однією з перших в Україні звернули увагу на можливість використовувати одноразовий посуд як майданчик для реклами та PR. Як це позначилося на складі команди?

— Коли я усвідомила, що можливість намалювати для клієнта логотип або красиво і незвично оформити повідомлення на стаканчику для кави, може стати нашою конкурентною перевагою, одразу ж почала пошук дизайнерів. У підсумку я сформувала в компанії цілий креативний відділ, який займається тим, що створює індивідуальні упаковки та одноразовий посуд. І це стало особливістю компанії, до нас почали звертатися не тільки, щоб купити одноразовий посуд, а й щоб ми допомогли з оформленням. Створення такого унікального продукту разом із клієнтом — дуже захопливий і творчий процес, який об'єднує всю команду.

— Зараз ринок праці в усіх сферах відчуває кадровий голод. Багато підприємців не можуть знайти гідних співробітників. Як бізнесмен, який успішно впорався з цим завданням, які поради можете дати колегам, щоб залучити фахівців у свою команду?

— Щоб люди хотіли працювати у вас, потрібно створити таку компанію, з якої не хочеться йти, де людям добре і комфортно працювати на благо вашого бізнесу. Мова не тільки про заробітну плату, яка, звісно, має бути гідною і періодично зростати. Важливу роль відіграє навчання команди, можливості для кар'єрного зростання. Обов'язковими, на мій погляд, є тім-білдінги, які допомагають співробітникам краще пізнати один одного і відчути себе частиною команди. Людям це важливо. Все разом мотивує колектив працювати на повну силу над спільною метою. Також важливо приділяти час і увагу своїм співробітникам, іноді особисто, іноді через HR-відділ. Залучати в додатково оплачувані проєкти, обов'язково заохочувати грамотами та преміями. Тоді люди прагнутимуть потрапити у вашу команду, бо знатимуть, що в компанії цінують хороших фахівців.