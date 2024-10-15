В Украине ужесточили наказание за сбор грибов и вырубку деревьев: что грозит нарушителям

Украинские парламентарии усилили ответственность за "тихую охоту". Отныне за незаконный сбор грибов вместо 17 гривен придется заплатить уже 850.

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На прошлой неделе Верховная Рада 242 голосами приняла документ, который усиливает уголовную и административную ответственность за незаконный оборот древесины. Также законопроект №9665 существенно увеличил штрафы за незаконный сбор природных ресурсов.

В Верховной Раде сообщили, что КУоАП дополняется новой статьей 652, а в УК Украины появится новая статья 2461. Таким образом принятые изменения, по мнению депутатов, позволят более эффективно придерживаться принципа разделения наказаний за правонарушения различной тяжести.

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Как будут наказывать нарушителей

Размер ответственности будет зависеть от вреда, который был нанесен лесам:

за незаконную вырубку, повреждение, уничтожение деревьев или кустарников, причинившее существенный вред — от 34 до 85 тысяч гривен или ограничение или лишение свободы до трех лет;

повторное преступление или предварительный сговор — от 85 до 170 тысяч гривен;

указанные выше действия, совершенные на заповедных территориях — до 170 тысяч гривен;

причинение тяжких последствий вследствие указанных выше действий — от 255 до 425 тысяч гривен;

наказание за незаконную вырубку деревьев в условиях военного положения — до 10 лет лишения свободы;

незаконная заготовка камыша — от 34 до 85 тысяч гривен;

незаконная вырубка, повреждение лесных культур и молодняка — от 3400 до 5500 гривен;

за перевозку, хранение или сбыт деревьев, кустарников или древесины при отсутствии документов, которые могут подтвердить законность их вырубки — 510 до 1020 гривен, а для должностных лиц до 5100 гривен.

за самовольное сенокошение и выпас скота на землях государственного лесного фонда, а также заготовку камыша, самовольный сбор плодов, орехов, грибов и ягод — от 425 до 850 гривен.

Ранее штраф за последнее правонарушение составлял от 17 до 21 грн.

Сравнительная таблица к статье 70 КУоАП

Напомним, 7 октября стало известно, что на Черниговщине нашли огромный гриб-баран из Красной книги Украины. Как отметили ученые, в регионе гриб не очень распространен. Он преимущественно встречается в старых участках соснового леса в западных областях Украины.

Фокус также писал, что в Карпатах нашли чудо-гриб, из которого можно делать цукаты.