В Україні посилили покарання за збирання грибів та вирубку дерев: що загрожує порушникам

Українські парламентарі посилили відповідальність за "тихе полювання". Відтепер за незаконний збір грибів замість 17 гривень доведеться сплатити вже 850.

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Минулого тижня Верховна Рада 242 голосами ухвалила документ, який посилює кримінальну та адміністративну відповідальність за незаконний обіг деревини. Також законопроєкт №9665 суттєво збільшив штрафи за незаконний збір природних ресурсів.

У Верховній Раді повідомили, що КУпАП доповнюється новою статтею 652, а у КК України з'явиться нова стаття 2461. Таким чином прийняті зміни, на думку депутатів, дозволять більш ефективно дотримуватися принципу поділу покарань за правопорушення різної тяжкості.

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Як каратимуть порушників

Розмір відповідальності залежатиме від шкоди, яка була нанесена лісам:

за незаконне вирубування, пошкодження, знищення дерев чи чагарників, що заподіяло істотну шкоду — від 34 до 85 тисяч гривень або обмеження чи позбавлення волі до трьох років;

повторний злочин або попередня змова — від 85 до 170 тисяч гривень;

вказані вище дії, вчинені на заповідних територіях — до 170 тисяч гривень;

спричинення тяжких наслідків внаслідок вказаних вище дій — від 255 до 425 тисяч гривень;

покарання за незаконну вирубку дерев в умовах воєнного стану — до 10 років позбавленням волі;

незаконна заготівля очерету — від 34 до 85 тисяч гривень;

незаконне вирубування, пошкодження лісових культур та молодняка — від 3400 до 5500 гривень;

за перевезення, зберігання чи збут дерев, чагарників чи деревини за відсутності документів, які можуть підтвердити законність їхньої вирубки — 510 до 1020 гривень, а для посадових осіб до 5100 гривень.

за самовільне сінокосіння і пасіння худоби на землях державного лісового фонду, а також заготівлю очерету, самовільне збирання плодів, горіхів, грибів та ягід — від 425 до 850 гривень.

Раніше штраф за останнє правопорушення становив від 17 до 21 грн.

Порівняльна таблиця до статті 70 КУпаП

Нагадаємо, 7 жовтня стало відомо, що на Чернігівщині знайшли велетенський гриб-баран із Червоної книги України. Як зазначили науковці, у регіоні гриб не дуже поширений. Він переважно зустрічається у старих ділянках соснового лісу у західних областях України.

Фокус також писав, що Карпатах знайшли диво-гриб, із якого можна робити цукати.