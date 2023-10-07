Немов рожева квітка: в Карпатах вполювали чудогриба, із якого можна робити цукати (фото)

Глива має рожеве забарвлення капелюша та білий хрусткий ніжний м'якуш, але в їжу вживати можна тільки капелюшок.

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Гриб глива рожева був знайдений, за повідомленням фолловерів у Facebook, в Карпатах. У групі "Гриби" Віра Стрельбицька опублікувала фото знахідки.

Цьогоріч осінній грибний сезон розпочався без найменших запізнень, як зазначають мисливці тихого полювання. Трофеям радіють діти та дорослі. З грибів готують смачні страви, продають на базарах й здають у приймальні пункти.

Особливо українців яскравий чудогриб, схожий на квітку рожевого кольору. Виявляється, трофей рідкісний та дуже смачний. З нього, як заявили дописувачі в коментарях, можна робити навіть цукати.

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"Чи то гриби, чи квіти, які б не були вони на смак я б не став їсти, шкода зривати таку красу", "Знаєте, я лісовичка по натурі, але таку красу побачила вперше за своє життя", "Дивно, що в Карпатах, бо там про наші гори навіть згадки немає", – заявили грибарі.

Глива рожева

Глива рожева – їстівний гриб, який вирощують для одержання круглий рік в спеціальних умовах. Ніжні гриби рожевого кольору відрізняються декоративністю і приємним смаком. Це низькокалорійний продукт, який безпечний до вживання. Їх готують в маринованому, солоному, сушеному, вареному і смаженому вигляді.

Глива рожева містить вітаміни, які необхідні для організму людини. У грибі є калій, залізо, фосфор, вітаміни D, B1 та PP. Регулярне його вживання здатне зміцнювати імунітет. Він має рожеве забарвлення капелюша та білий хрусткий ніжний м'якуш. У нього насичений смак, але в їжу вживають тільки капелюшки гливи, оскільки ніжки гриба жорсткі та неїстівні.

Нагадаємо, 7 жовтня стало відомо, що на Чернігівщині виявили велетенський гриб-баран із Червоної книги України. Як зазначили науковці, у регіоні гриб не дуже поширений. Він переважно зустрічається у старих ділянках соснового лісу у західних областях України.