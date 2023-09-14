Фермер із Південної Кореї знайшов гігантський гриб вартістю понад 1,3 млн гривень (фото)

Спочатку літній чоловік думав, що знайшов величезне яйце. Пізніше експерти пояснили фермеру, що саме він знайшов. Рідкісний гриб коштує великих грошей, але може бути небезпечним для здоров'я людини.

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73-річний південнокорейський фермер Со Кі Сок, косячи траву на горі в Хонгсоні (провінція Південна Чхунчхон), натрапив на дивний великий білий предмет вагою близько 2 кг. Спочатку його прийняли за величезне яйце, але пізніше експерти визначили, що це рідкісний вид грибів, відомий як Calvatia gigantea або Головач гігантський. Про це пише The Thaiger.

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Знахідка гігантського яйця фермером швидко привернула увагу громадськості, і журналісти прийшли до нього додому за відповідями. Експерти повідомили літньому фермеру, що його знахідка зовсім не яйце, а гриб Calvatia gigantea. Цей великий білий гриб зазвичай зустрічається на луках, полях, у чагарниках і листяних лісах наприкінці літа та восени. Він росте в помірних зонах по всьому світу.

Головач гігантський, науково відомий як Calvatia gigantea, зазвичай білий і великий, що нагадує за формою яйце. Його вага може досягати 20 кг, а діаметр — 1,5 м. Коли гриб молодий і його внутрішня частина ще біла, він їстівний. Однак у міру дозрівання і розвитку спор, які забарвлюють внутрішню поверхню в жовтий колір, він може викликати розлад травлення. Гриб швидко росте і загниває за кілька тижнів, що робить його вживання вкрай небезпечним.

Коли гриб молодий і його внутрішня частина ще біла і він їстівний Фото: Wikipedia

У медичному сенсі Calvatia gigantea — це рідкісна рослина, що має властивості згортання крові, сприяє детоксикації організму і навіть, як вважається, підвищує чоловічу силу. Однак для того, щоб повністю зрозуміти її реальний вплив на здоров'я, необхідні подальші дослідження.

За деякими даними, дрібнішу Calvatia gigantea розміром близько 20 см було раніше виявлено в яблуневому саду в провінції Північна Чолла (Південна Корея). Його було продано за величезну суму в 50 млн вон (1 388 183 гривень). Враховуючи значно більший розмір гриба, знайденого Со Кі Соком, його продажна ціна може бути значно вищою.

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