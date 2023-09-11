Веселилися 4 тижні: голуби "зруйнували" квартиру, пробравшись через відчинені двері (фото)

Експерти в галузі дезінсекції заявили, що квартира нагадує острів Рока Партида в Мексиці — так званий "острів пташиних екскрементів".

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У Великій Британії квартиру розгромили голуби, які оселилися в ній після того, як мешканці, які виїхали, залишили частково відчиненими двері у внутрішній дворик. Про це пише Daily Star.

Птахи пробралися в будинок і зайняли всі кімнати. За кілька тижнів вони загадили всі кімнати, причому найбільше постраждали вітальня і кухня. Експерти в галузі дезінсекції заявили, що квартира нагадує острів Рока Партида в Мексиці — так званий "острів пташиних екскрементів". Крихітний безлюдний острів майже повністю білий через величезну кількість "пташиного гуано".

На кухні панував безлад: сушарка для білизни була забризкана, тостер, чайник, стільниця і підлога були забруднені. Вітальня, за словами фахівців у галузі дезінсекції, і являла собою "мальовниче видовище". Після "веселощів" птахів сильно постраждали дивани, килим і телевізор.

Господар квартири, який не побажав назвати своє ім'я, викликав фахівців із Лондонської мережі з боротьби зі шкідниками після того, як у нього "вилізли очі на лоб", побачивши масштаби безладу у двомісній квартирі у Східному Лондоні. У результаті проведеного прибирання домовласник, який визнав, що мав перевірити приміщення після звільнення, залишиться у збитках на 15 000 фунтів стерлінгів (майже 693 тисячі гривень).

Найбільше постраждали вітальня та кухня Фото: Daily Star

"Господар будинку зазирнув всередину й одразу ж зателефонував нам. Голуби переробили все оздоблення, залишивши будинок у повному безладі. Їм знадобилося всього чотири тижні, щоб зруйнувати будинок", — розповів Пол Купер, директор лондонської мережі з боротьби зі шкідниками.

За його словами, фахівцеві фірми довелося надіти захисний костюм і дві маски, щоб приховати "непереборний сморід".

"Нашого фахівця з голубів прислали в костюмі та черевиках. Він сказав, що сморід був дуже сильним, що йому довелося використовувати подвійну маску: протипилову і PureFlo (респіратор для фільтрації повітря)", — додав Пол.

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