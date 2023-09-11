Веселились 4 недели: голуби "разрушили" квартиру, пробравшись через открытую дверь (фото)

Эксперты в области дезинсекции заявили, что квартира напоминает остров Рока Партида в Мексике — так называемый "остров птичьих экскрементов".

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В Великобритании квартира была разгромлена голубями, которые поселились в ней после того, как уехавшие жильцы оставили частично открытой дверь во внутренний дворик. Об этом пишет Daily Star.

Птицы пробрались в дом и заняли все комнаты. За несколько недель они загадили все комнаты, причем больше всего пострадали гостиная и кухня. Эксперты в области дезинсекции заявили, что квартира напоминает остров Рока Партида в Мексике — так называемый "остров птичьих экскрементов". Крошечный необитаемый остров почти полностью белый из-за огромного количества "птичьего гуано".

На кухне царил беспорядок: сушилка для белья была забрызгана, тостер, чайник, столешница и пол были испачканы. Гостиная, по словам специалистов в области дезинсекции и представляла собой "живописное зрелище". После "веселья" птиц сильно пострадали диваны, ковер и телевизор.

Хозяин квартиры, не пожелавший назвать свое имя, вызвал специалистов из Лондонской сети по борьбе с вредителями после того, как у него "вылезли глаза на лоб" при виде масштабов беспорядка в двухместной квартире в Восточном Лондоне. В результате проведенной уборки домовладелец, который признал, что должен был проверить помещение после освобождения, останется в убытке на 15 000 фунтов стерлингов (почти 693 тысячи гривен).

Больше всего пострадали гостиная и кухня Фото: Daily Star

"Хозяин дома заглянул внутрь и сразу же позвонил нам. Голуби переделали всю отделку, оставив дом в полном беспорядке. Им потребовалось всего четыре недели, чтобы разрушить дом", — рассказал Пол Купер, директор лондонской сети по борьбе с вредителями.

По его словам, специалисту фирмы пришлось надеть защитный костюм и две маски, чтобы скрыть "непреодолимую вонь".

"Нашего специалиста по голубям прислали в костюме и ботинках. Он сказал, что зловоние было очень сильным, что ему пришлось использовать двойную маску: противопылевую и PureFlo (респиратор для фильтрации воздуха)", — добавил Пол.

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