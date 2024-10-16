Зеркаль получила на должности советника в государственном "Нафтогазе" более 18 миллионов гривен, — политолог

В день увольнения, 26 мая 2021 года, ей было назначено выходное пособие в размере 12 месячных окладов, то есть 7,8 млн грн.

Related video

Экс-советник главы НАК Нафтогаз Украины Лана Зеркаль за полтора года работы в государственной компании получила более 18 млн грн, из которых почти половина в день увольнения в качестве "выходного пособия". Об этом сообщил военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов, передает "УНИАН".

Лана Зеркаль была назначена советником тогдашнего главы Нафтогаза Андрея Коболева в январе 2020 года. Ее должностной оклад на позиции советницы составлял 650 тыс. грн в месяц или 25 тысяч долларов по тогдашнему курсу.

Зеркаль была советником Коболева до мая 2021 года. За 16 полных месяцев работы советником она получила 10,4 млн грн.

В день увольнения, 26 мая 2021 года, ей было назначено выходное пособие в размере 12 месячных окладов то есть 7,8 млн грн. Это около 300 тысяч долларов по тогдашнему курсу.

В общем 14 месяцев работе в госкомпании принесли Зеркаль 18 млн грн или около 730 тыс. долларов по тогдашнему курсу.

Сам же Андрей Коболев сейчас находится под следствием по подозрению в присвоении около 250 млн грн государственной компании в виде собственноручно выплаченной себе премии. Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения Коболеву и обязал его носить электронный браслет.

После Нафтогаза Зеркаль недолго работала советницей в Министерстве энергетики на общественных началах, после чего перешла на оплачиваемую работу в другую государственную компанию — НЭК Укрэнерго.

100% НАК Нафтогаз Украины, как и НЭК "Укрэнерго" принадлежит государству.