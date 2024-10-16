Зеркаль отримала на посаді радниці в державному "Нафтогазі" понад 18 мільйонів гривень, - політолог

У день звільнення, 26 травня 2021 року, їй було призначено вихідну допомогу в розмірі 12 місячних окладів тобто 7,8 млн грн.

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Ексрадниця голови НАК Нафтогаз України Лана Зеркаль за півтора роки роботи в державній компанії отримала понад 18 млн грн, з яких майже половина в день звільнення в якості "вихідної допомоги". Про це повідомив військовослужбовець та політолог Кирило Сазонов, передає "УНІАН".

Лана Зеркаль була призначена радником тодішнього голови Нафтогазу Андрія Коболєва в січні 2020 року. Її посадовий оклад на позиції радниці складав 650 тис. грн в місяць або 25 тисяч доларів за тодішнім курсом.

Зеркаль була радницею Коболєва до травня 2021 року. За 16 повних місяців роботи радницею вона отримала 10,4 млн грн.

У день звільнення, 26 травня 2021 року, їй було призначено вихідну допомогу в розмірі 12 місячних окладів тобто 7,8 млн грн. Це близько 300 тисяч доларів за тодішнім курсом.

Загалом 14 місяців роботі в держкомпанії принесли Зеркаль 18 млн грн або близько 730 тис. доларів за тодішнім курсом.

Сам же Андрій Коболєв наразі знаходиться під слідством за підозрою у привласнені близько 250 млн грн державної компанії у вигляді власноручно виплаченої собі премії. Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід Коболєву і зобов’язав його носити електронний браслет.

Після Нафтогазу Зеркаль недовго працювала радницею в Міністерстві енергетики на гродмадських засадах, після чого перейшла на оплачувану роботу в іншу державну компанію — НЕК Укренерго.

100% НАК Нафтогаз України як і НЕК "Укренерго" належить державі.