Движение "Манифест 42" заявило о попытке манипуляций со стороны компании "Автомагистраль-Юг"

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Созданное бизнесом общественное движение "Манифест 42" заявило о попытках манипуляции информацией со стороны предприятия ООО "Автомагистраль-Юг" относительно блокирования хозяйственной деятельности со стороны силовых органов. Об этом говорится в соответствующем заявлении "Манифест 42" на их сайте.

"Манифест 42" не является площадкой для искажения фактов; не может быть использован отдельными представителями бизнеса с целью препятствования законной деятельности правоохранительной системы... Консолидация нами усилий для обеспечения ограничения давления со стороны государственных силовых структур на бизнес не означает получения отдельными представителями бизнеса индульгенции на нарушение закона", — говорится в заявлении общественного движения.

В "Манифест 42" отметили, что проверили информацию из публичного заявления ООО "Автомагистраль-Юг" и подтверждают, что работа предприятия не блокировалась, аресты на счета компании и связанных с ней предприятий не накладывались. Также не накладывались аресты на транспортные средства, здания и любое другое недвижимое имущество в собственности или аренде компании и связанных предприятий, не осуществлялось изъятие серверов или компьютерных систем, которые влияют на работу компании.

"Не нашла своего подтверждения информация, что неотложные следственные действия повлияли на деятельность предприятия и надлежащее выполнение им государственных контрактов", — заявили в "Манифест 42".

Общественное движение подчеркнуло о "недопустимости манипуляций им любым способом и при любых целях!"

Напомним, Национальная полиция 4 октября провела обыски в дорожно-строительной компании "Автомагистраль-Юг", которая является одним из крупнейших строительных подрядчиков. Причиной обысков назвали подозрения в нарушении тендерных процедур и самовольном установлении цен на стоимость работ в разных областях Украины.

После этого компания заявила об остановке работ по возведению фортификационных сооружений вдоль линии фронта и, в частности, на Покровском направлении, связывая это с действиями Национальной полиции. Силовики отметили, что во время обысков изъяли два личных мобильных телефона руководителей и "некоторые проектные и исполнительные документы", среди которых не было документации по фортификационным сооружениям.