Рух "Маніфест 42" заявив про спробу маніпуляцій з боку компанії "Автомагістраль-Південь"

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Створений бізнесом громадський рух "Маніфест 42" заявив про спроби маніпуляції інформацією з боку підприємства ТОВ "Автомагістраль-Південь" щодо блокування господарської діяльності з боку силових органів. Про це йдеться у відповідній заяві "Маніфест 42" на їх сайті.

"Маніфест 42" не є майданчиком для перекручування фактів; не може бути використаний окремими представниками бізнесу з метою перешкоджання законній діяльності правоохоронної системи… Консолідація нами зусиль для забезпечення обмеження тиску з боку державних силових структур на бізнес не означає отримання окремими представниками бізнесу індульгенції на порушення закону", — йдеться у заяві громадського руху.

У "Маніфест 42" зазначили, що перевірили інформацію з публічної заяви ТОВ "Автомагістраль-Південь" та підтверджують, що робота підприємства не блокувалась, арешти на рахунки компанії та пов’язаних з нею підприємств не накладались. Також не накладались арешти на транспортні засоби, будівлі та будь-яке інше нерухоме майно у власності або оренді компанії та пов’язаних підприємств, не здійснювалось вилучення серверів чи комп’ютерних систем, які впливають на роботу компанії.

"Не знайшла свого підтвердження інформація, що невідкладні слідчі дії вплинули на діяльність підприємства та належне виконання ним державних контрактів", — заявили у "Маніфест 42".

Громадський рух наголосив про "неприпустимість маніпуляцій ним у будь-який спосіб та за будь-яких цілей!"

Нагадаємо, Національна поліція 4 жовтня провела обшуки в дорожньо-будівельній компанії "Автомагістраль-Південь", яка є одним з найбільших будівельних підрядників. Причиною обшуків назвали підозри у порушенні тендерних процедур та самовільному встановленні цін на вартість робіт у різних областях України.

Після цього компанія заявила про зупинку робіт зі зведення фортифікаційних споруд вздовж лінії фронту й, зокрема, на Покровському напрямку, пов’язуючи це із діями Національної поліції. Силовики зазначили, що під час обшуків вилучили два особисті мобільні телефони керівників та "деякі проектні та виконавчі документи", серед яких не було документації щодо фортифікаційних споруд.