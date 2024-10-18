"Фокси с тобой!": серия эмоционального мерча от Фокстрота уже в продаже

Компания расширила линейку фирменных товаров с любимицей многих детей и взрослых – лисичкой Фокси. Купить новинки можно в магазинах и на Foxtrot.ua.

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Этой осенью сеть электроники и бытовой техники Фокстрот представила новую – эмоциональную серию брендированных товаров, созданных в поддержку детских мечтаний и чувств, которые близки и взрослым. Ведь лисичка Фокси – это не просто амбассадор бренда. Это друг, которого можно взять с собой и разделить с ним всю палитру эмоций.

В "плюшевый ассортимент" добавили обновленную мягкую игрушку, разнообразные форматы подушек, рюкзачки, брелоки, креативные шоперы – то есть все, что олицетворяет практическую и эмоциональную составляющую этих товаров. Потому что Фокси стала еще ближе, и отныне ту самую рыженькую звездочку, которая улыбается баннерам и танцует в видео, можно взять с собой везде. По дороге в путешествие, дома или когда немного грустно – любимая лисичка, разнообразные подушки и аксессуары с Фокси всегда рядом.

"Фокси мерч всегда может быть рядом – это ведущая идея коммуникации и самой сути, которую мы закладывали при создании ассортимента брендированных товаров. Сегодня как никогда каждый из нас, особенно остро это чувствуют дети, нуждается в физической и эмоциональной поддержке. Через наш мерч мы хотим разделить все эмоции людей, обнять и поддержать", – отметила Леся Никулина, руководитель отдела торгового маркетинга.

К презентации линейки привлекли известного тик-токера Руханкомена, который вместе с Фокси создал креативный дуэт.

Сегодня мерч Фокси – это:

• коллекция, содержащая разные виды товаров: маскот, подушки, брелоки, чехлы для ноутбуков и т.п.;

• плюшевая героиня Фокси – для игр, сна и объятий;

• премиальная продукция по доступной цене;

• поддержка детей, пострадавших в результате военной агрессии РФ на Украину: часть средств по продажам в рамках благотворительной акции "Подари щасточку добра" передается БФ "СОС Детские Городки" для организации занятий по арттерапии. Помощью охватили уже более 200 детей.

Линейку эксклюзивных товаров для Фокстрот производят на фабриках в Украине по специальному заказу. Стоит отметить, что это не массовое производство – каждая из партий товара с брендом Фокси уникальна и лимитирована.

Напомним, анимированная 3D-лисичка Фокси появилась в цифровом пространстве в 2019 году и сразу же завоевала сердца многих детей и взрослых. По многочисленным заявкам, компания реализовала идею по созданию плюшевого аналога и осенью 2021 года запустила первую линейку фирменного мерча из Фокси. Мягкие игрушки, брелки и подушки стали настоящими хитами, ведь каждый из них дарит частичку радости и возможность иметь ту же рыженькую лисичку.

Справка. Техноритейлер Фокстрот – один из крупнейших омниканальных продавцов бытовой техники и электроники в Украине, в сентябре 2024 отметил 30-летие. В настоящее время сеть оперирует 122 магазинами (на 100% энергонезависимых) в 66 городах, интернет-магазином и мобильным приложением Foxtrot.ua. За первое полугодие 2024 г. ритейлер уплатил более 430 млн. грн. налогов и передал прямую помощь защитникам Украины на 40 млн. грн.