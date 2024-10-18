"Фоксі з тобою!": серія емоційного мерча від Фокстрот уже в продажу

Компанія розширила лінійку фірмових товарів з улюбленицею багатьох дітей і дорослих – лисичкою Фоксі. Придбати новинки можна в магазинах і на Foxtrot.ua.

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Цієї осені мережа електроніки і побутової техніки Фокстрот презентувала нову – емоційну серію брендованих товарів, що створені на підтримку дитячих мрій та почуттів, які близькі і дорослим. Адже лисичка Фоксі – це не просто амбасадор бренду. Це друг, якого можна взяти з собою скрізь та розділити з ним всю палітру емоцій.

До "плюшевого асортименту" додали оновлену м’яку іграшку, різноманітні формати подушок, рюкзачки, брелоки, креативні шопери – тобто все, що уособлює практичну і емоційну складову цих товарів. Бо Фоксі стала ще ближче, і відтепер ту саму руденьку зірочку, яка посміхається з банерів і танцює у відео, можна взяти з собою скрізь. Дорогою в мандрівку, вдома або коли трішки сумно – улюблена лисичка, різноманітні подушки і аксесуари з Фоксі завжди поруч.

"Фоксі мерч завжди може бути поруч – це провідна ідея комунікації і самої суті, яку ми закладали при створенні асортименту брендованих товарів. Сьогодні як ніколи кожен з нас, особливо гостро це відчувають діти, потребує фізичної і емоційної підтримки. Через наш мерч ми хочемо розділити всі емоції людей, обійняти і підтримати", – зазначила Леся Нікуліна, керівник відділу торгового маркетингу.

До презентації лінійки залучили відомого тік-токера РуханкоМена, який разом з Фоксі створив креативний дует.

Сьогодні мерч Фоксі – це:

· колекція, яка містить різні види товарів: маскот, подушки, брелоки, чохли для ноутбуків тощо;

· плюшева героїня Фоксі – для ігор, сну і обіймашок;

· преміальна продукція за доступною ціною;

· підтримка дітей, що постраждали внаслідок військової агресії рф на Україну: частина коштів з продажів в рамках благодійної акції "Подаруй щасточку добра" передається БФ "СОС Дитячі Містечка" для організації занять з арттерапії. Допомогою охопили вже понад 200 дітей.

Лінійку ексклюзивних товарів для Фокстрот виготовляють на фабриках в Україні за спеціальним замовленням. Варто зазначити, що це не масове виробництво – кожна із партій товару з брендом Фоксі є унікальною і лімітованою.

Нагадаємо, анімована 3D-лисичка Фоксі з’явилася у цифровому просторі в 2019 році й одразу ж завоювала серця багатьох дітей і дорослих. За численними заявками, компанія реалізувала ідею зі створення плюшевого аналогу і восени 2021 року запустила першу лінійку фірмового мерчу з Фоксі. М’які іграшки, брелоки та подушки стали справжніми хітами, адже кожен з них дарує частинку радості та можливість мати ту саму руденьку лисичку.

Довідка. Техноритейлер Фокстрот – один з найбільших омніканальних продавців побутової техніки і електроніки в Україні, у вересні 2024 року відзначив 30-річчя. Наразі мережа оперує 122 магазинами (на 100% енергонезалежні) у 66 містах, інтернет-магазином і мобільним застосунком Foxtrot.ua. За перше півріччя 2024 р. ритейлер сплатив понад 430 млн грн податків і передав пряму допомогу захисникам України на 40 млн грн.