"Прямые коррупционные риски": член Антикоррупционного совета остро раскритиковал выборочные подходы ГОТ к поставщикам еды для армии, — СМИ

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Член Антикоррупционного Совета при Минобороны Александр Геращенко сообщил, что, по его мнению, Государственный оператор тыла избирательно подходит к поставщикам продуктов для ВСУ и это несет риск срыва поставок еды для защитников на сложных участках фронта. Об этом говорится в материале "Обозреватель".

По словам Геращенко, несколько дней назад ГОТ прекратил договорные отношения с компанией "Трейд Гранит Инвест". Это произошло на основании статьи журналистов и информации от военного, который пожаловался на качество консервированной продукции. ГОТ не дождался результатов испытаний и сразу разорвал договор. Но при этом другие поставщики, которые имеют сотни нарушений, сохранили договоры с ГОТ.

Геращенко привел цифры, которые указывают на такую избирательность. На встрече ГОТ и поставщиков обсуждали уровень выполнения контрактов с 1 июля по 19 августа. Там было озвучено, сколько нарушений у каждого поставщика продуктов.

Оказалось, что ООО "ТРЕЙД ГРАНИТ ИНВЕСТ" имеет 2 нарушения. Но в то же время Буский консервный завод имеет 176 нарушений, ООО "АСИКС ГРУП" — 114, ООО "Мит Пром" — 51, ООО "Контракт прод резерв" — 34.

Также в прошлом месяце член Антисовета совместно с МОУ участвовал в проверке отдельных складов Николаевщины. Поставщиком продукции является ООО "Асикс Групп". Тогда обнаружили на складах гнилые яйца, а также фальсифицированное масло.

"Тогда на это масло была достаточно серьезная жалоба от военных, я вместе с коллегами отмечали, что подобное масло обнаружено еще с весны 2024 года. И что по данному производителю идет уголовное производство. На этом совещании присутствовали и представители ГОТ и Минобороны, однако, как видим поставщика, так и не изменили", — акцентировал Геращенко.

В связи с этим он обратился к Государственному оператору тыла.

"Я очень редко пишу о своей работе. Но очень прошу Вас не быть избирательными по отношению к поставщикам. Ведь ваша избирательность несет в себе прямые коррупционные риски и даже может привести к подрыву обороноспособности страны, в частности когда это касается южных и восточных регионов Украины", — написал член Антикоррупционного совета при Минобороны.