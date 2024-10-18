"Прямі корупційні ризики": член Антикорради гостро розкритикував вибіркові підходи ДОТ до постачальників їжі для армії, - ЗМІ

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Член Антикорупційної Ради при Міноборони Олександр Геращенко повідомив, що, на його думку, Державний оператор тилу вибірково підходить до постачальників продуктів для ЗСУ і це несе ризик зриву постачання їжі для захисників на складних ділянках фронту. Про це йдеться у матеріалі "Обозреватель".

За словами Геращенка, декілька днів тому ДОТ припинив договірні відносини з компанією "Трейд Граніт Інвест". Це сталося на підставі статті журналістів та інформації від військового, який поскаржився на якість консервованої продукції. ДОТ не дочекався результатів випробувань та одразу розірвав договір. Але при цьому інші постачальники, які мають сотні порушень, зберегли договори із ДОТ.

Геращенко навів цифри, які вказують на таку вибірковість. На зустрічі ДОТ та постачальників обговорювали рівень виконання контрактів з 1 липня до 19 серпня. Там було озвучено, скільки порушень у кожного постачальника продуктів.

Виявилось, що ТОВ "ТРЕЙД ГРАНІТ ІНВЕСТ" має 2 порушення. Але в той же час Буський консервний завод має 176 порушень, ТОВ "АСІКС ГРУП" — 114, ТОВ "Міт Пром" — 51, ТОВ "Контракт прод резерв" — 34.

Також минулого місяця член Антикорради спільно з МОУ брав участь у перевірці окремих складів Миколаївщини. Постачальником продукції є ТОВ "Асікс Груп". Тоді виявили на складах гнилі яйця, а також фальсифіковане масло.

"Тоді на це масло була досить серйозна скарга від військових, я разом з колегами наголошували на тому, що подібне масло виявлено ще з весни 2024 року. І що по даному виробнику йде кримінальне провадження. На цій нараді були присутні і представники ДОТ і Міноборони, однак, як бачимо постачальника, так і не змінили", — акцентував Геращенко.

У зв’язку з цим він звернувся до Державного оператора тилу.

"Я дуже рідко пишу про свою роботу. Але дуже прошу Вас не бути вибірковими по відношенню до постачальників. Адже ваша вибірковість несе в собі прямі корупційні ризики та навіть може призвести до підриву обороноздатності країни, зокрема коли це стосується південних та східних регіонів України", – написав член Антикорупційної ради при Міноборони.