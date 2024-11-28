Відключення світла 29 листопада: коли не буде електроенергії в Україні (графіки)
У п’ятницю графіки діятимуть впродовж усієї доби. Найскладніше зі світлом буде в період з 14:00 до 18:00.
29 листопада діятимуть графіки відключення електроенергії протягом усієї доби. Про це 28 листопада повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".
Відключення світла 29 листопада
У п’ятницю застосовуватимуть:
- з 00:00 до 06:00 — одну чергу;
- з 06:00 до 14:00 — дві черги;
- з 14:00 до 18:00 — три черги;
- з 18:00 до 22:00 — дві черги;
- з 22:00 до 24:00 — одну чергу.
Для промисловості та бізнесу графіки також діятимуть вподовж доби. В "Укренерго" наголосили, що потреба у відключеннях електроенергії виникла через масовану атаку, яка відбулася 28 листопада.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", — запевнили у компанії.
Українців закликали використовувати світло економно, коли воно з’являється за графіками.
Графіки відключення світла
Перевірити, коли вимикатимуть світло, можна залежно від регіону:
- графіки для Києва;
- графіки для Київської області;
- графіки для Одеської області;
- графіки для Дніпропетровської області;
- графіки для Вінницької області;
- графіки для Донецької області;
- графіки для Житомирської області;
- графіки для Запорізької області;
- графіки для Сумської області;
- графіки для Полтавської області;
- графіки для Харківської області;
- графіки для Чернігівської області;
- графіки для Львівської області;
- графіки для Закарпатської області;
- графіки для Тернопільської області;
- графіки для Хмельницької області;
- графіки для Рівненської області;
- графіки для Волинської області;
- графіки для Івано-Франківської області;
- графіки для Чернівецької області;
- графіки для Черкаської області;
- графіки для Кіровоградської області;
- графіки для Миколаївської області.
Нагадаємо, у Чернівцях і області 28 листопада запровадили екстрені відключення електроенергії.
24 листопада у ДСНС повідомляли, що в Одесі через відключення електроенергії діти застрягли на висоті 18 метрів. Їх довелося рятувати з зупиненого атракціону за допомогою страховки.