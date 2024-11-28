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Відключення світла 29 листопада: коли не буде електроенергії в Україні (графіки)

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Фото: Flickr | Ілюстративне фото

У п’ятницю графіки діятимуть впродовж усієї доби. Найскладніше зі світлом буде в період з 14:00 до 18:00.

29 листопада діятимуть графіки відключення електроенергії протягом усієї доби. Про це 28 листопада повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Відключення світла 29 листопада

У п’ятницю застосовуватимуть:

  • з 00:00 до 06:00 — одну чергу;
  • з 06:00 до 14:00 — дві черги;
  • з 14:00 до 18:00 — три черги;
  • з 18:00 до 22:00 — дві черги;
  • з 22:00 до 24:00 — одну чергу.

Для промисловості та бізнесу графіки також діятимуть вподовж доби. В "Укренерго" наголосили, що потреба у відключеннях електроенергії виникла через масовану атаку, яка відбулася 28 листопада.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", — запевнили у компанії.

Українців закликали використовувати світло економно, коли воно з’являється за графіками.

Графіки відключення світла

Перевірити, коли вимикатимуть світло, можна залежно від регіону:

Нагадаємо, у Чернівцях і області 28 листопада запровадили екстрені відключення електроенергії.

24 листопада у ДСНС повідомляли, що в Одесі через відключення електроенергії діти застрягли на висоті 18 метрів. Їх довелося рятувати з зупиненого атракціону за допомогою страховки.