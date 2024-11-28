Отключение света 29 ноября: когда не будет электроэнергии по Украине (графики)
В пятницу графики будут действовать в течение всех суток. Сложнее всего со светом будет в период с 14:00 до 18:00.
29 ноября будут действовать графики отключения электроэнергии в течение всех суток. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Отключения света 29 ноября
В пятницу будут применять:
- с 00:00 до 06:00 — одну очередь;
- с 06:00 до 14:00 — две очереди;
- с 14:00 до 18:00 — три очереди;
- с 18:00 до 22:00 — две очереди;
- с 22:00 до 24:00 — одну очередь.
Для промышленности и бизнеса графики также будут действовать в течение суток. В "Укрэнерго" подчеркнули, что потребность в отключениях электроэнергии возникла из-за массированной атаки, которая произошла 28 ноября.
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу", — заверили в компании.
Украинцев призвали использовать свет экономно, когда он появляется по графикам.
Графики отключения света
Проверить, когда будут выключать свет, можно в зависимости от региона:
- графики для Киева;
- графики для Киевской области;
- графики для Одесской области;
- графики для Днепропетровской области;
- графики для Винницкой области;
- графики для Донецкой области;
- графики для Житомирской области;
- графики для Запорожской области;
- графики для Сумской области;
- графики для Полтавской области;
- графики для Харьковской области;
- графики для Черниговской области;
- графики для Львовской области;
- графики для Закарпатской области;
- графики для Тернопольской области;
- графики для Хмельницкой области;
- графики для Ровенской области;
- графики для Волынской области;
- графики для Ивано-Франковской области;
- графики для Черновицкой области;
- графики для Черкасской области;
- графики для Кировоградской области;
- графики для Николаевской области.
Напомним, в Черновцах и области 28 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии.
24 ноября в ГСЧС сообщали, что в Одессе из-за отключений электроэнергии дети застряли на высоте 18 метров. Их пришлось спасать из остановленного аттракциона с помощью страховки.