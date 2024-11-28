Отключение света 29 ноября: когда не будет электроэнергии по Украине (графики)

В пятницу графики будут действовать в течение всех суток. Сложнее всего со светом будет в период с 14:00 до 18:00.

29 ноября будут действовать графики отключения электроэнергии в течение всех суток. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отключения света 29 ноября

В пятницу будут применять:

с 00:00 до 06:00 — одну очередь;

с 06:00 до 14:00 — две очереди;

с 14:00 до 18:00 — три очереди;

с 18:00 до 22:00 — две очереди;

с 22:00 до 24:00 — одну очередь.

Для промышленности и бизнеса графики также будут действовать в течение суток. В "Укрэнерго" подчеркнули, что потребность в отключениях электроэнергии возникла из-за массированной атаки, которая произошла 28 ноября.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу", — заверили в компании.

Украинцев призвали использовать свет экономно, когда он появляется по графикам.

Графики отключения света

Проверить, когда будут выключать свет, можно в зависимости от региона:

графики для Киева;

графики для Киевской области;

графики для Одесской области;

графики для Днепропетровской области;

графики для Винницкой области;

графики для Донецкой области;

графики для Житомирской области;

графики для Запорожской области;

графики для Сумской области;

графики для Полтавской области;

графики для Харьковской области;

графики для Черниговской области;

графики для Львовской области;

графики для Закарпатской области;

графики для Тернопольской области;

графики для Хмельницкой области;

графики для Ровенской области;

графики для Волынской области;

графики для Ивано-Франковской области;

графики для Черновицкой области;

графики для Черкасской области;

графики для Кировоградской области;

графики для Николаевской области.

Напомним, в Черновцах и области 28 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии.

24 ноября в ГСЧС сообщали, что в Одессе из-за отключений электроэнергии дети застряли на высоте 18 метров. Их пришлось спасать из остановленного аттракциона с помощью страховки.