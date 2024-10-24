Киевские рестораны "Компот" будут вынуждены либо переименоваться, либо закрыться

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Работа под чужим брендом достаточно распространенный тренд в практике деятельности кафе, баров, ресторанов. Такой тип взаимоотношений в бизнесе называется франчайзинг. Такое взаимодействие часто является очень полезным. Одно лицо уже вложило средства в "раскрутку" своей торговой марки, завоевало серьезную репутацию, но не заинтересовано в возложении на себя рисков ведения разветвленного бизнеса. Другая сторона ищет способ для успешного старта и готова за пользование чужим брендом и чужой репутацией на регулярной основе платить средства. Взамен такая сторона берет на себя обязанность следовать рекомендациям владельца торговой марки, фактического хозяина бизнеса. Так, достаточно известно, что именно по такому принципу когда-то работала очень разветвленная сеть пиццерий "Челентано", заключая договоры с частными предпринимателями. Об этом в своей колонке для издания "Экономическая правда" пишет управляющий партнер адвокатского объединения "Интелкрафтс" Сергей Хлебников.

А теперь представим себе, что собственник торговой марки прекращает правоотношения с лицом, которое ведет хозяйственную деятельность с использованием его знаков для товаров и услуг. Что должно сделать такое лицо? Правильно, не трудно догадаться. Оно должно изменить название заведения или прекратить свою деятельность вообще. Это если такое лицо является порядочным.

Но есть возможность принять и альтернативное решение. Можно грубо пренебречь интересами владельца торговой марки и продолжить заниматься собственным бизнесом, используя его бренд и фирменный дизайн уже без разрешения, а еще и в придачу отказаться от технологических требований высокого уровня. Без них же выгоднее. То есть руководствоваться принципом "А что вы мне сделаете?".

Именно в такой ситуации оказался популярный одесский ресторатор Савва Либкин. Ему не повезло с выбором деловых партнеров в Киеве. Сначала вроде бы все шло нормально. Было подписано франчайзинговое соглашение и началась работа сети ресторанов "Компот" в Киеве. Как рассказывает Савва нормальное взаимодействие длилось недолго. Очень скоро к нему начали поступать жалобы от потребителей относительно качества кухни в киевских ресторанах "Компот". Это привело к единственному правильному решению с его стороны — Савва сотрудничество прекратил.

А вот дальше началось нечто неожиданное, напоминающее фразу Остапа Бендера "Я как-то сам без Вас разберусь с Вашим делом". Деятельность киевских ресторанов "Компот" не прекратилась, а все продолжилось так, будто ничего важного не произошло.

Судебному процессу в конце концов не осталось альтернативы. Для суда разобраться кто прав, а кто нет не было слишком сложно. И хотя ответчики как могли затягивали процесс решение в пользу Саввы Либкина было принято недавно. Недобросовестным киевским пользователям торговой марки "Компот" запрещено ее использовать, а вывески "Компот" на своих заведениях они вынуждены будут уничтожить.

С текстом решения можно ознакомиться здесь.