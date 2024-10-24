Київські ресторани "Компот" будуть вимушені або перейменуватись, або закритись

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Робота під чужим брендом достатньо поширений тренд в практиці діяльності кафе, барів, ресторанів. Такий тип взаємовідносин в бізнесі має назву франчайзінг. Така взаємодія часто є дуже корисною. Одна особа вже вклала кошти в "розкрутку" своєї торговельної марки, завоювала серйозну репутацію, але не зацікавлена у покладенні на себе ризиків ведення розгалуженого бізнесу. Інша сторона шукає спосіб для успішного старту і готова за користування чужим брендом і чужою репутацією на регулярній основі сплачувати кошти. Взамін така сторона бере на себе обов’язок слідувати рекомендаціям власника торговельної марки, фактичного хазяїна бізнесу. Так, достатньо відомо, що саме за таким принципом колись працювала дуже розгалужена мережа піцерій "Челентано", укладаючи договори з приватними підприємцями. Про це у своїй колонці для видання "Економічна правда" пише керуючий партнер адвокатського об'єднання "Інтелкрафтс" Сергій Хлєбніков.

А тепер уявімо собі, що власник торговельної марки припиняє правовідносини з особою, яка веде господарську діяльність з використанням його знаків для товарів і послуг. Що має зробити така особа? Правильно, не важко здогадатись. Вона повинна змінити назву закладу або припинити свою діяльність взагалі. Це якщо така особа є порядною.

Але є можливість прийняти і альтернативне рішення. Можна брутально знехтувати інтересами власника торговельної марки і продовжити займатись власним бізнесом, використовуючи його бренд та фірмовий дизайн вже без дозволу, а ще й на додачу відмовитись від технологічних вимог високого рівня. Без них же вигідніше. Тобто керуватись принципом "А що ви мені зробите?".

Саме в такий ситуації опинився популярний одеський ресторатор Савва Лібкін. Йому не пощастило з вибором ділових партнерів у Києві. Спочатку начебто все йшло нормально. Була підписана франчайзингова угода і розпочалась робота мережі ресторанів "Компот" у Києві. Як розповідає Савва нормальна взаємодія тривала не довго. Дуже скоро до нього почали надходити скарги від споживачів відносно якості кухні в київських ресторанах "Компот". Це призвело до єдиного правильного рішення з його боку — Савва співробітництво припинив.

А от далі розпочалось дещо несподіване, що нагадує фразу Остапа Бендера "Я якось сам без Вас розберусь із Вашою справою". Діяльність київських ресторанів "Компот" не припинилась, а все продовжилось так ніби нічого важливого не відбулось.

Судовому процесу в решті решт не залишилось альтернативи. Для суду розібратись хто правий, а хто ні не було занадто складно. І хоча відповідачі як могли затягували процес рішення на користь Савви Лібкіна було прийнято нещодавно. Недоброчесним київським користувачам торговельної марки "Компот" заборонено її використовувати, а вивіски "Компот" на своїх закладах вони вимушені будуть знищити.

З текстом рішення можна ознайомитись тут.