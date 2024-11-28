Образили ветерана війни: "Міс Львова" потрапила в скандал із друзями через неправильне паркування

Дружина військовослужбовця Орися Григоренко стверджує, що група людей на білому BMW встала на місці для людей з інвалідністю і після зауваження почалася словесна перепалка. Блогерка все заперечує, а ось водій автомобіля лише частково визнає свою провину.

У Львові стався скандал із ветераном війни Миколою Григоренком та групою осіб, серед яких була блогерка та "Міс Львів 2021" Вероніка Бенях. Дівчина вже прокоментувала інцидент на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Спочатку про скандал розповіла в Facebook дружина потерпілого, журналістка Орися Григоренко. За її словами, чоловіки на білому BMW припаркували транспортний засіб на місці, яке призначене для осіб з інвалідністю. Захисник із протезом почав робити їм зауваження, що й призвело до словесної перепалки та штовханини.

"Це — у*обки. Мені було страшно по-справжньому. Тому що неповага до військового ветерана без ноги. Тому що "І що, що ти воював?!" — "Іди далі воюй!" — "Так чого ти не там?!", — розповіла про ситуацію Орина Григоренко.

Додатково журналістка додала, що якби її коханий унаслідок штовханини не втримався і впав, тоді додатково б пошкодив хребет і тим самим погіршив свій стан.

Коли до місця скандалу почала під'їжджати поліція, то білий BMW почав здавати задом і тим самим водій наїхав на ветерана. Поруч була відвідувачка супермаркету Ірина, яка почала захищати пару і знімати все на відео. Одна з пасажирок вибила в неї з рук телефон і сіла в автомобіль.

"Микола написав заяву, відвідувачка Ірина написала заяву. Зняті на два мобільники кадри ось даю шматками. Перше трохи сповільнила. BMW — це діагноз напевно, — що ще тут скажеш", — продовжила Орина Григоренко.

Реакція блогерки на скандал: деталі

Однією з пасажирок транспортного засобу, який став на місце для осіб з інвалідністю, виявилася блогерка та "Міс Львова 2021" Вероніка Бенях. Вона в Instagram заявила, що це брехня й інформацію подали неправильно.

"Хочу з вами поділитися ситуацією, від якої мені дуже прикро, що можна на рівному місці стати учасником конфлікту, який тобі нав'язали. І перше запитання, яке хочу поставити: ви вірите, щоб я колись таке сказала військовому, з огляду на те, яка в мене позиція і що в мене в сім'ї двоє військових?" — написала Вероніка Бенях.

У Львові стався скандал за участю ветерана та "Міс Львова" Фото: Instagram

Також блогерка зазначила, що автомобіль не стояв на місці для людей з інвалідністю, а просто поруч, що не заборонено. Вона опублікувала кадр, який це може підтверджувати.

"Конфлікт насамперед виник із таксистом, який стояв справді на інвалідному місці, але чомусь пар вирішили випустити на нас. Таксист поїхав, а ми виявилися першими, хто був поруч", — продовжує дівчина.

У Львові стався скандал за участю ветерана та "Міс Львова" Фото: Instagram У Львові стався скандал за участю ветерана та "Міс Львова" Фото: Instagram

Третій пункт, який збентежив дівчину, стосувався того, як ветеран нібито з ними спілкувався. Вона пише, що його статус не дає йому права обзивати інших людей нецензурними словами.

У Львові стався скандал за участю ветерана та "Міс Львова" Фото: Instagram У Львові стався скандал за участю ветерана та "Міс Львова" Фото: Instagram

У коментарі Zaxid.net. дружина ветерана додала, що компанія людей справді стверджувала, що автомобіль не стоїть на неправильному місці, однак це нібито не відповідало дійсності.

Також свій коментар журналістам дав власник білого BMW, який все ж таки визнав, що зупинився в неправильному місці і готовий заплатити штраф. Водночас, це не було місце для людей з інвалідністю, а просто біля входу.

"Я приїхав із тренування. У мене хворе коліно, мені важко далеко ходити. Але я не зупинявся на інвалідному місці. У військового з дружиною виник конфлікт із таксистом, який припаркувався на інвалідному місці. Але він поїхав, і вони почали сваритися з нами. Ніхто його не штовхав. Мій товариш трошки посунув його, щоб ми виїхали. Я з ним говорив на ви", — заявив Ярослав Процайло.

Також він вважає конфлікт спровокованим, хоч і справді сказав військовослужбовцю фразу, щоб той далі йшов на вiйну. Свою помилку водій визнає, адже можна було поводитися спокійніше.

"Те, що він воював, не дає йому права упереджено ставитися до мене. Я теж воюю, тільки на своєму фронті: займаюся економічними справами, підтримую економіку країни. За період війни я віддав машин на багато тисяч доларів, моя сім'я займається благодійністю на армію. Я вважаю, що я не менше, ніж наші військові, зробив для країни", — продовжив Ярослав Процайло.

Неправильне паркування у Львові: реакція поліції

У пресслужбі патрульної поліції ZAXID.NET підтвердили, що інспектори прийняли від потерпілих заяви і передали їх до районного відділу поліції. Водночас, заяви не вносили до реєстру досудових розслідувань, а просто передали дільничному інспектору. Водію та пасажирам BMW загрожує лише покарання за адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, 28 серпня повідомлялося, що в Київській області звільнили поліцейську, яка обізвала ветерана "кінченим інвалідом". Конфлікт за участю інспекторки трапився в столиці ще на початку серпня. Чоловік поліцейської припаркувався на місці для осіб з інвалідністю, внаслідок цього виникла суперечка з іншим водієм, ветераном війни.