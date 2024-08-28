На Киевщине уволили полицейскую, которая обозвала ветерана "конченым инвалидом"

Конфликт с участием инспектора случился две недели назад в Киеве. Муж полицейской припарковался на месте для лиц с инвалидностью, в результате этого возник спор с другим водителем, ветераном войны.

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Сотрудница полиции, у которой возник конфликт с ветераном войны на парковке возле одного из гипермаркетов, уволена. Об этом сообщила полиция Киевской области по результатам служебного расследования.

В пресс-службе отметили, что инцидент произошел 14 августа около 15:00. Причиной спора стало то, что муж инспектора, находясь за рулем автомобиля, припарковался на месте, предназначенном для лиц с инвалидностью. Ему сделал замечание о нарушении правил другой водитель, который проезжал мимо.

Однако вместо того, чтобы отреагировать, водитель и его пассажирка начали спорить и оставили автомобиль на этом месте почти на час.

После публикаций в медиа руководство полиции Киевской области назначило служебное расследование, по результатам которого полицейскую уволили с должности.

Все материалы по этому случаю переданы в Управление патрульной полиции Киева для привлечения водителя к административной ответственности за нарушение правил парковки в соответствии с ч. 6 ст. 122 КУоАП.

Конфликт полицейской и ветерана войны: что известно

14 августа ветеран Павел Якимчук выехал с парковочного места для людей с инвалидностью возле строительного гипермаркета. На это место сразу припарковалась другая машина. Мужчина заметил, что на ее стекле не было специальной отметки, поэтому сделал замечание водителю, вместе с которым сидела пассажирка, которая была одета в форму полицейского. В ответ женщина назвала его "конченым инвалидом". Сотрудницей полиции оказалась Елена Орещенко 1985 года рождения. В полиции пообещали провести служебную проверку. Сама же полицейская конфликт не комментировала.

Напомним, во Львове уволили сотрудницу ОВА, которая во время исполнения государственного гимна показала средний палец во время акции семей пленных и пропавших без вести.