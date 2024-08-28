На Київщині звільнили поліцейську, яка обізвала ветерана "конченим інвалідом"

Конфлікт за участю інспекторки трапився два тижні тому у Києві. Чоловік поліцейської припаркувався на місці для осіб з інвалідністю, у результаті цього виникла суперечка з іншим водієм, ветераном війни.

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Співробітниця поліції, у якої виник конфлікт з ветераном війни на парковці поблизу одного із гіпермаркетів, звільнена. Про це повідомила поліція Київської області за результатами службового розслідування.

У пресслужбі зазначили, що інцидент трапився 14 серпня близько 15:00. Причиною суперечки стало те, що чоловік інспекторки, перебуваючи за кермом автомобіля, припаркувався на місці, призначеному для осіб з інвалідністю. Йому зробив зауваження щодо порушення правил інший водій, який проїжджав повз.

Однак замість того, щоб відреагувати, водій та його пасажирка почали сперечатися і залишили автомобіль на цьому місці майже на годину.

Після публікацій у медіа керівництво поліції Київської області призначило службове розслідування, за результатами якого поліцейську звільнили з посади.

Всі матеріали щодо цього випадку передані до Управління патрульної поліції Києва для притягнення водія до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування відповідно до ч. 6 ст. 122 КУпАП.

Конфлікт поліцейської та ветерана війни: що відомо

14 серпня ветеран Павло Якімчук виїхав з паркувального місця для людей з інвалідністю біля будівельного гіпермаркету. На це місце одразу припаркувалась інша автівка. Чоловік помітив, що на її склі не було спеціальної позначки, тому зробив зауваження водію, разом з яким сиділа пасажирка, яка була одягнена у форму поліціянтки. У відповідь жінка назвала його "конченим інвалідом". Співробітницею поліції виявилася Олена Орещенко 1985 року народження. У поліції пообіцяли провести службову перевірку. Сама ж поліцейська конфлікт не коментувала.

Нагадаємо, у Львові звільнили співробітницю ОВА, яка під час виконання державного гімну показала середній палець під час акції родин полонених і зниклих безвісти.