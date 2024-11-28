Оскорбили ветерана войны: "Мисс Львова" попала в скандал с друзьями из-за неправильной парковки

Жена военнослужащего Орина Григоренко утверждает, что группа людей на белом BMW встала на месте для людей с инвалидностью и после замечания началась словесная перепалка. Блогерша все отрицает, а вот водитель автомобиля лишь частично признает свою вину.

Во Львове произошел скандал с ветераном войны Николаем Григоренко и группой лиц, среди которых была блогерша и "Мисс Львов 2021" Вероника Бенях. Девушка уже прокомментировала инцидент на своей странице в социальной сети Instagram.

Изначально о скандале рассказала в Facebook жена потерпевшего, журналистка Орина Григоренко. По ее словам, мужчины на белом BMW припарковали транспортное средство на месте, которое предназначено для лиц с инвалидностью. Защитник с протезом начал делать им замечание, что и привело к словесной перепалке и толкотне.

"Это – у*бки. Мне было страшно по-настоящему. Потому что неуважение к военному ветерану без ноги. Потому что "И что, что ты воевал?!" – "Иди дальше воюй!" – "Так чего ты не там?!", — рассказала о ситуации Орина Григоренко.

Дополнительно журналистка добавила, что если бы ее возлюбленный в результате толкотни не удержался и упал, тогда дополнительно бы повредил хребет и тем самым усугубил свое состояние.

Когда к месту скандала начала подъезжать полиция, то белый BMW начал сдавать задом и тем самым водитель наехал на ветерана. Рядом была посетительница супермаркета Ирина, которая начала защищать пару и снимать все на видео. Одна из пассажирок выбила у нее из рук телефон и села в автомобиль.

"Николай написал заявление, посетительница Ирина написала заявление. Снятые на два мобильника кадры вот даю кусками. Первое немного замедлила. BMW — это диагноз наверняка, — что еще тут скажешь", — продолжила Орина Григоренко.

Реакция блогерши на скандал: детали

Одной из пассажирок транспортного средства, которое встало на место для лиц с инвалидностью, оказалась блогерша и "Мисс Львова 2021" Вероника Бенях. Она в Instagram заявила, что это ложь и информацию подали неправильно.

"Хочу с вами поделиться ситуацией, от которой мне очень досадно, что можно на ровном месте стать участником конфликта, который тебе навязали. И первый вопрос, который хочу задать: вы верите, чтобы я когда-то такое сказала военному, учитывая, какая у меня позиция и что у меня в семье двое военных?" — написала Вероника Бенях.

Во Львове произошел скандал с участием ветерана и "Мисс Львова" Фото: Instagram

Также блогерша отметила, что автомобиль не стоял на месте для людей с инвалидностью, а просто рядом, что не запрещено. Она также опубликовала кадр, который это может подтверждать.

"Конфликт в первую очередь возник с таксистом, который стоял действительно на инвалидном месте, но почему-то пар решили выпустить на нас. Таксист уехал, а мы оказались первыми, кто был рядом", — продолжает девушка.

Во Львове произошел скандал с участием ветерана и "Мисс Львова" Фото: Instagram Во Львове произошел скандал с участием ветерана и "Мисс Львова" Фото: Instagram

Третий пункт, который смутил девушку, касался того, как ветеран якобы с ними общался. Она пишет, что его статус не дает ему права обзывать других людей нецензурными словами.

Во Львове произошел скандал с участием ветерана и "Мисс Львова" Фото: Instagram Во Львове произошел скандал с участием ветерана и "Мисс Львова" Фото: Instagram

В комментарии Zaxid.net. жена ветерана добавила, что компания людей действительно утверждала, что автомобиль не стоит на неправильном месте, однако это якобы не соответствовало действительности.

Также свой комментарий журналистам дал владелец белого BMW, который все же признал, что остановился в неправильном месте и готов заплатить штраф. В то же время, это не было место для людей с инвалидностью, а просто возле входа.

"Я приехал с тренировки. У меня больное колено, мне тяжело далеко ходить. Но я не останавливался на инвалидном месте. У военного с женой возник конфликт с таксистом, который припарковался на инвалидном месте. Но он уехал, и они начали ссориться с нами. Никто его не толкал. Мой товарищ немножко подвинул его, чтобы мы выехали. Я с ним говорил на вы", — заявил Ярослав Процайло.

Также он считает конфликт спровоцированным, хоть и действительно сказал военнослужащему фразу, чтобы тот дальше шел воевать. Свою ошибку водитель признает, ведь можно было вести себя спокойнее.

"То, что он воевал, не дает ему права предвзято относиться ко мне. Я тоже воюю, только на своем фронте: занимаюсь экономическими делами, поддерживаю экономику страны. За период войны я отдал машин на многие тысячи долларов, моя семья занимается благотворительностью на армию. Я считаю, что я не меньше, чем наши военные, сделал для страны", — продолжил Ярослав Процайло.

Неправильная парковка во Львове: реакция полиции

В пресс-службе патрульной полиции ZAXID.NET подтвердили, что инспекторы приняли от потерпевших заявления и передали их в районный отдел полиции. В то же время, заявления не вносили в реестр досудебных расследований, а просто передали участковому инспектору. Водителю и пассажирам BMW угрожает лишь наказание за административное правонарушение.

Напомним, 28 августа сообщалось, что в Киевской области уволили полицейскую, которая обозвала ветерана "конченым инвалидом". Конфликт с участием инспектора случился в столице еще в начале августа. Муж полицейской припарковался на месте для лиц с инвалидностью, в результате этого возник спор с другим водителем, ветераном войны.