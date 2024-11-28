СБУ взялася за адвокатів, які допомагали "ухилянтам": подробиці

Розслідування встановило, що підозрювані адвокати налагодили зв'язки з ВЛК, МСЕК і ТЦК, щоб оформлювати підробні висновки про непридатність до служби та інвалідність.

В Україні 12 адвокатів консультували чоловіків щодо ухилення від мобілізації та допомагали підробити документи для виїзду за кордон. Служба безпеки України повідомила їм про підозру та відкрила 11 кримінальних проваджень. Про це в СБУ розповіли у відповідь на запит журналістів "Слідства.Інфо".

Повідомляється, що СБУ розслідує 11 випадків порушень мобілізаційного законодавства, у яких фігурують 12 юристів. Адвокатів підозрюють у тому, що вони допомагали українцям ухилитися від мобілізації до ЗСУ та підробляли документи, щоб ухилянти могли виїхати за кордон.

Підозрювані не лише консультували чоловіків і мобілізованих, а й самі чинили правопорушення, зазначають у СБУ. Їм повідомлено про підозру у підробці документів, незаконному переправленні громадян через державний кордон і зловживанні впливом.

Для цього адвокати налагодили зв'язки з представниками військово-лікарських комісій, медико-соціальних експертних комісій і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"Як встановило розслідування, окремі з цих адвокатів вступали у злочинну змову з представниками ВЛК, МСЕК, ТЦК для неправомірного оформлення підробних висновків про непридатність до служби, наявність інвалідності тощо", — говорять у СБУ.

Нагадаємо, 27 листопада народний депутат від "Слуг народу" Руслан Горбенко заявив, що незабаром в Україні саджатимуть ректорів, як голів МСЕК. Так він відреагував на інформацію від заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького про відрахування 23,5 тисячі студентів-чоловіків віком 30+, які вступили до вишів лише задля уникнення мобілізації.