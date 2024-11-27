Саджатимуть ректорів, як голів МСЕК: нардеп відреагував на ухилянтів в університетах (відео)

З університетів могли б відрахувати 100 тисяч студентів віком від 21 року, якщо перевірити їхнє навчання, вважає нардеп Руслан Горбенко. Він вважає, що ректорів саджатимуть.

Деякі українці використали можливість навчання у закладі вищої освіти, щоб ухилитись від мобілізації. Про це, ймовірно, знали ректори університетів, які набирали людей, хоч їх було більше, ніж допускалось. Про те, як органи правопорядку відреагують на дії керівників закладів освіти, народний депутат від "Слуг народу" Руслан Горбенко розповів в ефірі "Новини. Live".

Ухилення від мобілізації — нардеп Горбенко про ситуацію в університетах див. з 0:24

Горбенко прокоментував слова журналістів щодо 23 тисяч студентів старшого віку, яких відрахували з університетів і які, як припускають, вступали на навчання задля ухилення від мобілізації. На думку нардепа, незабаром за такі дії правоохоронці будуть карати ректорів і з ними станеться те ж саме, що з керівниками медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Він пояснив, що керівники навчальних закладів набирали людей, хоч розуміли, що у них не вистачить аудиторій, щоб вмістити усіх охочих. Крім того, політик припустив, що відрахованих віком від 21 року буде ще більше.

"Думаю, що правоохоронні органи точно повинні зацікавитися. Якщо взяти перевірку студентів від 21 року, то ми побачимо, що кількість відрахованих очікується вже в сотнях тисячах", — сказав він.

Крім того, Горбенко очікує, що незабаром з'являться кадри з обшуків ректорів, на яких люди побачать таку ж картину, як для голів МСЕК (ідеться про купи грошей на диванах, як під час обшуку в голови Хмельницької МСЕК). Політик уточнив, що кадри з обшуків стануть маркерами для звільнення з роботи чи арешту.

"Їх саджатимуть. Думаю, обшуки покажуть. Думаю, що ми такі ж самі картинки, на ліжку чи тумбочці побачимо і в них", — наголосив нардеп.

Ухилення від мобілізації — ситуація в університетах

Зазначимо, 26 листопада заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький повідомив, що протягом п'яти місяців, з квітня до серпня 2024 року, з університетів відрахували 23 тисячі студентів віком від 30 років. Причини відрахування — не вік як такий, а низька успішність чи невідвідування занять. На думку посадовця, вступаючи в університети, така категорія українців "ухилялася від виконання своїх обов'язків". Також він зауважив, що відрахування — це ознака "самоочищення".

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