Понад 100 000 осіб: як виші заробляють на студентах-уклоністах, — розслідування (відео)

За даними журналістів Bihus.Info, деякі університети проводять кілька хвиль вступних кампаній. Один із вишів за два місяці тільки в пабліках витратив на рекламу 2,5 млн гривень.

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За час повномасштабного вторгнення кількість чоловіків у віці 25 років і старше, які вступили до вишів, перевищила 100 тисяч осіб (дані за 2022 рік), тоді як 2021 року таких налічувалося близько 40 тисяч. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info.

За словами журналістів, такий різновид "броні" від мобілізації обходиться в 30-40 тис. грн на рік, і університети активно приймають вікових студентів, оскільки Конституція гарантує право на освіту.

Автори розслідування наводять статистику, згідно з якою і 2023 року кількість студентів, які здобувають другу або третю освіту, буде більшою за 100 тисяч осіб.

Повідомляється, що до "Київського національного університету культури й мистецтва" торік вступило понад 1000 чоловіків призовного віку, втричі менше, ніж двома роками раніше.

Виші пропонують вступ без іспитів, ЗНО та іншого

Журналісти зазначають, що згаданий виш проводить вступну кампанію і шукає потенційних абітурієнтів у великих Telegram-каналах, зокрема на "Труха" і "Україна. Зараз", де реклама, за даними Forbes, коштує близько 80 тис. гривень за публікацію (оголошення на 1,1 млн переглядів).

Рекламні оголошення КУК у Telegram-каналах Рекламні оголошення КУК у Telegram-каналах Рекламні оголошення КУК у Telegram-каналах Рекламні оголошення КУК у Telegram-каналах

З початку вересня в одному зі згаданих пабліків було 17 рекламних публікацій цього вишу, тобто на рекламу могло бути витрачено 1,5 млн гривень.

Реклама КУК

На ще одному Telegram-каналі університет заплатив за рекламу близько 1 млн гривень. Тобто в сумі рекламний бюджет "Київського національного університету культури і мистецтва" тільки за два місяці на двох пабліках склав 2,5 млн.

Витрати КУК на рекламу в Telegram-каналах

Керівництво вишу пропонує вступ без іспитів, ЗНО та іншого, а також очну форму навчання в онлайн-форматі.

Журналісти зателефонували до деканату вишу і поцікавилися щодо вступу до чоловіка призовного віку. У відповідь сказали, що заочна та дистанційна форми навчання не будуть причиною для відстрочки від мобілізації, і що, за законом, для відстрочки потрібна денна форма. При цьому рік навчання на денній формі коштує 44 тисячі гривень.

Журналісти під виглядом співробітників університету поговорили з деякими чоловіками, які нещодавно стали студентами.

За словами 39-річного Романа, він був у військкоматі, пройшов ВЛК, а потім вступив до вишу.

Редактор NGL.Media Олег Онисько вважає, що лазівки в законодавстві, які дають змогу студентам призовного віку вступати до вишів, були навмисно залишені Міністерством освіти.

"Така кількість вступників стала можливою завдяки тому, що Міністерство освіти… встановлює квоти для кожного вишу на кількість платних студентів, яких вони можуть прийняти. Сам університет може звернутися із заявою і попросити про скорочення квот, мовляв, нам стільки платних студентів не потрібно. Але жоден із вишів цього не зробить, оскільки для них це можливість заробити", — пояснив він, додавши, що ще торік Міносвіти знизило вимоги вступу до вишів.

Нагадаємо, що ВР розширила список осіб, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. Згідно з текстом пояснювальної записки нового закону, мета — домогтися більшої захищеності громадян і територій від наслідків надзвичайних ситуацій.

Також повідомлялося, що за певних умов призвати можуть чоловіків до 18 і після 60 років.