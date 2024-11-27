Будут сажать ректоров, как глав МСЭК: нардеп отреагировал на уклонистов в университетах (видео)

Из университетов могли бы отчислить 100 тысяч студентов старше 21 года, если проверить их обучение, считает нардеп Руслан Горбенко. Он считает, что ректоров будут сажать.

Некоторые украинцы использовали возможность обучения в заведении высшего образования, чтобы уклониться от мобилизации. Об этом, вероятно, знали ректоры университетов, которые набирали людей, хотя их было больше, чем допускалось. О том, как органы правопорядка отреагируют на действия руководителей учебных заведений, народный депутат от "Слуг народа" Руслан Горбенко рассказал в эфире "Новости. Live".

Уклонение от мобилизации — нардеп Горбенко о ситуации в университетах см. с 0:24

Горбенко прокомментировал слова журналистов относительно 23 тысяч студентов старшего возраста, которых отчислили из университетов и которые, как предполагают, поступали на обучение для уклонения от мобилизации. По мнению нардепа, вскоре за такие действия правоохранители будут наказывать ректоров и с ними произойдет то же самое, что с руководителями медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Он пояснил, что руководители учебных заведений набирали людей, хоть понимали, что у них не хватит аудиторий, чтобы вместить всех желающих. Кроме того, политик предположил, что отчисленных, старше 21 года, будет еще больше.

"Думаю, что правоохранительные органы точно должны заинтересоваться. Если взять проверку студентов от 21 года, то мы увидим, что количество отчисленных будет уже в сотнях тысячах", — сказал он.

Кроме того, Горбенко ожидает, что вскоре появятся кадры с обысков ректоров, на которых люди увидят такую же картину, как для глав МСЭК (речь идет о кучах денег на диванах, как при обыске у главы Хмельницкой МСЭК). Политик уточнил, что кадры с обысков станут маркерами для увольнения с работы или ареста.

"Их будут сажать. Думаю, обыски покажут. Думаю, что мы такие же картинки, на кровати или тумбочке, увидим у них", — подчеркнул нардеп.

Уклонение от мобилизации — ситуация в университетах

Отметим, 26 ноября заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий сообщил, что в течение пяти месяцев, с апреля по август 2024 года, из университетов отчислили 23 тысячи студентов старше 30 лет. Причины отчисления — не возраст как таковой, а низкая успеваемость или непосещение занятий. По мнению чиновника, поступая в университеты, такая категория украинцев "уклонялась от выполнения своих обязанностей". Также он отметил, что отчисление — это признак "самоочищения".

Напоминаем, Фокус исследовал некоторые аспекты получения высшего образования в Украине, в частности, рост цен на контракт и стремительный рост количества желающих получить вторую специальность, или закончить бакалавриат или магистратуру.