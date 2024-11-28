СБУ занялась адвокатами, которые помогали "уклонистам": подробности

Расследование установило, что подозреваемые адвокаты наладили связи с ВВК, МСЭК и ТЦК, чтобы оформлять поддельные выводы о непригодности к службе и инвалидности.

В Украине 12 адвокатов консультировали мужчин по уклонению от мобилизации и помогали подделать документы для выезда за границу. Служба безопасности Украины сообщила им о подозрении и открыла 11 уголовных производств. Об этом в СБУ рассказали в ответ на запрос журналистов "Слідства.Інфо".

Сообщается, что СБУ расследует 11 случаев нарушений мобилизационного законодательства, в которых фигурируют 12 юристов. Адвокатов подозревают в том, что они помогали украинцам уклониться от мобилизации в ВСУ и подделывали документы, чтобы уклонисты могли выехать за границу.

Подозреваемые не только консультировали мужчин и мобилизованных, но и сами совершали правонарушения, отмечают в СБУ. Им сообщено о подозрении в подделке документов, незаконной переправке граждан через государственную границу и злоупотреблении влиянием.

Для этого адвокаты наладили связи с представителями военно-врачебных комиссий, медико-социальных экспертных комиссий и территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

"Как установило расследование, отдельные из этих адвокатов вступали в преступный сговор с представителями ВВК, МСЭК, ТЦК для неправомерного оформления поддельных выводов о непригодности к службе, наличии инвалидности и т.д.", — говорят в СБУ.

Напомним, 27 ноября народный депутат от "Слуг народа" Руслан Горбенко заявил, что вскоре в Украине будут сажать ректоров, как глав МСЭК. Так он отреагировал на информацию от заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого об отчислении 23,5 тысячи студентов-мужчин в возрасте 30+, которые поступили в вузы только во избежание мобилизации.