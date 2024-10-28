Сергей Токарев рассказал о новых инвестициях Roosh во французскую платформу для транскрипции и аналитики

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Украинский фонд Roosh Ventures инвестировал в компанию Gladia, которая занимается разработкой решений для транскрипции и аудиоаналитики на основе искусственного интеллекта. Об этом на своей странице в LinkedIn сообщил tech-предприниматель и соучредитель инвестиционного фонда Roosh Сергей Токарев: "Gladia меняет правила игры для компаний, работающих на глобальных рынках, где языковое разнообразие является настоящим вызовом".

Общая сумма инвестиций составила $16 млн. Раунд возглавил венчурный фонд XAnge, а также в нем приняли участие Illuminate Financial, XTX Ventures, Athletico Ventures, Gaingels, Mana Ventures, Motier Ventures и Soma Capital.

Основанная в 2022 году, Gladia стремится создать универсальную аудиоинфраструктуру для обработки вещания в реальном времени.

"Они [Gladia] разрабатывают полноценную аудиоинфраструктуру для колл-центров и ассистентов с искусственным интеллектом. Основное внимание уделяется многоязычному инструменту для транскрипции и анализа аудио в режиме реального времени. Он может точно распознавать более 100 языков и адаптироваться к различным акцентам", — комментирует Сергей Токарев.

Gladia, базирующаяся в Париже, планирует направить привлеченные средства в разработку новых технологий. Это позволят расширить возможности голосовых платформ и улучшить их работу для многоязычных пользователей.

"Мы с командой пользуемся услугами транскрипции звонков уже около двух лет, и это значительно экономит время. Но всегда есть две основные проблемы. Во-первых, хотя английская транскрипция надежна, она дает сбои, когда речь идет о других языках. Во-вторых, акценты? Да, с ними тоже не все в порядке. Вот почему я в восторге от того, как технологии движутся вперед, и Gladia находится в авангарде этого процесса", — добавляет Сергей Токарев.

Gladia разрабатывает решения для обработки речи, позволяющие компаниям использовать транскрипцию и аудиоаналитику в реальном времени. Их новый движок обеспечивает распознавание речи со скоростью менее 300 миллисекунд, что позволяет компаниям быстро получать точные данные без потерь в качестве.

Среди клиентов Gladia уже более 600 компаний, включая Attention, Circleback, Method Financial, Recall, Sana и VEED.IO, а общее количество пользователей платформы превышает 70 тысяч. Стартап также сотрудничает с колл-центрами, обеспечивая им на 30% быстрее завершения разговора благодаря повышенной точности.

Среди главных конкурентов Gladia на рынке можно отметить такие сервисы, как Otter.ai и Fireflies.ai. Однако, по словам соучредителя компании Жана-Луи Кегинера, Gladia имеет уникальные преимущества, в частности способность переключаться между языками на лету и обеспечивать точную транскрипцию даже при наличии сильных акцентов. "Мы многоязычны, и у нас есть то, что называется "переключение кода", что делает нас уникальными. Вы можете начать с одного языка, а затем перейти на другой", — отметил Кегинер.

Новый движок Gladia уникален своей способностью извлекать информацию из звонка — например, настроения абонента, ключевую информацию и итог разговора — в режиме реального времени. Это означает, что создание транскрипта и инсайтов звонка или встречи с помощью Gladia занимает меньше секунды.

"Компании тратят драгоценное время и ресурсы, пытаясь интегрировать многочисленные функции искусственного интеллекта в свои существующие платформы. Наш единый API совместим со всеми существующими технологическими стеками и протоколами, включая SIP, VoIP, FreeSwitch и Asterisk. Это позволяет нам легко интегрировать транскрипцию и анализ в режиме реального времени в платформы искусственного интеллекта наших клиентов, чтобы они могли сосредоточиться на предоставлении лучших услуг своим конечным пользователям", — говорит Джонатан Сото, соучредитель и технический директор Gladia.

Компания планирует использовать новый капитал для расширения своей команды и международной экспансии. В частности, Gladia собирается запустить универсальный набор инструментов искусственного интеллекта для работы с аудио, включая большие языковые модели (LLMs) и генерации с расширенным поиском (RAG). В то же время компания работает над интеграцией своего решения для колл-центров как услуги (CCaaS), что позволит автоматизировать поддержку клиентов и улучшить эффективность работы агентов.

"Все мы в Roosh Ventures гордимся тем, что поддерживаем этот стартап, поскольку они масштабируют удивительную технологию!", — резюмирует Сергей Токарев.

Gladia была основана в 2022 году в Париже Жаном-Луи Кегинером и Джонатаном Сото. Компания специализируется на разработке технологий для транскрипции и аналитики на основе искусственного интеллекта, которые используются в отраслях, где важна работа с языком в режиме реального времени.

Roosh Ventures — инвестиционный фонд, который поддерживает перспективные технологические стартапы. Фонд уже проинвестировала в более 40 стартапов в отраслях AI/ML, Gaming, Fintech, Consumer & Entertainment Apps, Marketing & AdTech. Roosh реинвестирует заработанное на успешных сделках, поддерживая новые амбициозные проекты в области технологий.