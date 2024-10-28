Сергій Токарєв розповів про нові інвестиції Roosh у французьку платформу для транскрипції та аналітики

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Український фонд Roosh Ventures інвестував у компанію Gladia, яка займається розробкою рішень для транскрипції та аудіоаналітики на основі штучного інтелекту. Про це на своїй сторінці в LinkedIn повідомив tech-підприємець та співзасновник інвестиційного фонду Roosh Сергій Токарєв: "Gladia змінює правила гри для компаній, що працюють на глобальних ринках, де мовне розмаїття є справжнім викликом".

Загальна сума інвестицій склала $16 млн. Раунд очолив венчурний фонд XAnge, а також у ньому взяли участь Illuminate Financial, XTX Ventures, Athletico Ventures, Gaingels, Mana Ventures, Motier Ventures та Soma Capital.

Заснована у 2022 році, Gladia прагне створити універсальну аудіоінфраструктуру для обробки мовлення в реальному часі.

"Вони [Gladia] розробляють повноцінну аудіоінфраструктуру для кол-центрів та асистентів зі штучним інтелектом. Основна увага приділяється багатомовному інструменту для транскрипції та аналізу аудіо в режимі реального часу. Він може точно розпізнавати понад 100 мов і адаптуватися до різних акцентів", — коментує Сергій Токарєв.

Gladia, що базується в Парижі, планує спрямувати залучені кошти в розробку нових технологій. Це дозволять розширити можливості голосових платформ і покращити їхню роботу для багатомовних користувачів.

"Ми з командою користуємося послугами транскрипції дзвінків вже близько двох років, і це значно економить час. Але завжди є дві основні проблеми. По-перше, хоча англійська транскрипція надійна, вона дає збої, коли йдеться про інші мови. По-друге, акценти? Так, з ними теж не все гаразд. Ось чому я в захваті від того, як технології рухаються вперед, і Gladia знаходиться в авангарді цього процесу", — додає Сергій Токарєв.

Gladia розробляє рішення для обробки мовлення, що дозволяють компаніям використовувати транскрипцію та аудіоаналітику в реальному часі. Їхній новий движок забезпечує розпізнавання мовлення зі швидкістю менше ніж 300 мілісекунд, що дозволяє компаніям швидко отримувати точні дані без втрат у якості.

Серед клієнтів Gladia вже понад 600 компаній, включаючи Attention, Circleback, Method Financial, Recall, Sana та VEED.IO, а загальна кількість користувачів платформи перевищує 70 тисяч. Стартап також співпрацює з кол-центрами, забезпечуючи їм на 30% швидше завершення розмови завдяки підвищеній точності.

Серед головних конкурентів Gladia на ринку можна відзначити такі сервіси, як Otter.ai та Fireflies.ai. Проте, за словами співзасновника компанії Жана-Луї Кегінера, Gladia має унікальні переваги, зокрема здатність перемикатися між мовами на льоту та забезпечувати точну транскрипцію навіть при наявності сильних акцентів. "Ми багатомовні, і у нас є те, що називається "перемикання коду", що робить нас унікальними. Ви можете почати з однієї мови, а потім перейти на іншу", — зазначив Кегінер.

Новий движок Gladia унікальний своєю здатністю витягувати інформацію з дзвінка — наприклад, настрої абонента, ключову інформацію та підсумок розмови — в режимі реального часу. Це означає, що створення транскрипту та інсайтів дзвінка або зустрічі за допомогою Gladia займає менше секунди.

"Компанії витрачають дорогоцінний час і ресурси, намагаючись інтегрувати численні функції штучного інтелекту у свої наявні платформи. Наш єдиний API сумісний з усіма теперішніми технологічними стеками й протоколами, включаючи SIP, VoIP, FreeSwitch і Asterisk. Це дозволяє нам легко інтегрувати транскрипцію та аналіз в режимі реального часу в платформи штучного інтелекту наших клієнтів, щоб вони могли зосередитися на наданні найкращих послуг своїм кінцевим користувачам", — говорить Джонатан Сото, співзасновник та технічний директор Gladia.

Компанія планує використовувати новий капітал для розширення своєї команди та міжнародної експансії. Зокрема, Gladia збирається запустити універсальний набір інструментів штучного інтелекту для роботи з аудіо, включаючи великі мовні моделі (LLMs) і генерації з розширеним пошуком (RAG). Водночас компанія працює над інтеграцією свого рішення для кол-центрів як послуги (CCaaS), що дозволить автоматизувати підтримку клієнтів і покращити ефективність роботи агентів.

"Всі ми в Roosh Ventures пишаємося тим, що підтримуємо цей стартап, оскільки вони масштабують дивовижну технологію!", — резюмує Сергій Токарєв.

Gladia була заснована у 2022 році в Парижі Жаном-Луї Кегінером і Джонатаном Сото. Компанія спеціалізується на розробці технологій для транскрипції та аналітики на основі штучного інтелекту, які використовуються у галузях, де важлива робота з мовою у режимі реального часу.

Roosh Ventures — інвестиційний фонд, який підтримує перспективні технологічні стартапи. Фонд вже проінвестувала в понад 40 стартапів в галузях AI/ML, Gaming, Fintech, Consumer & Entertainment Apps, Marketing & AdTech. Roosh реінвестує зароблене на успішних угодах, підтримуючи нові амбітні проєкти у галузі технологій.