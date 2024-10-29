Проблема с кредитами "Укрэнерго" и возможным дефолтом возникла из-за несправедливых "зеленых тарифов", — экономист

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Проблема "зеленого тарифа" привела к тому, что государственное "Укрэнерго" перед войной вынуждено было брать внешние кредиты и теперь рискует оказаться в состоянии дефолта из-за объективной невозможности выплаты этих кредитов. Об этом отметил экономист, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает УНИАН.

"То, что "зеленый тариф" был политически мотивирован, думаю, что ни у кого не вызывает никаких сомнений. И то, что этот "зеленый тариф" по сути перекрывался за счет потребителей электроэнергии, мы это понимаем с вами также. И сколько было долгов, и какие были решения, и какой путь был найден для того, чтобы перекрыть те долги по зеленой энергетике. В том числе речь шла о заимствованиях на внешних рынках. Но никто не ожидал, что в 2022 году начнется война. И ситуация с погашением долгов, которые брал Укрэнерго под гарантии правительства для погашения зеленого тарифа, на сегодняшний момент действительно есть", — отметил эксперт.

По его мнению, "Укрэнерго" может избежать дефолта по договоренности с партнерами, однако проблему зеленого тарифа, который спровоцировал эту ситуацию, все равно нужно решать.

"По всем тем объектам, которые вводились после позапрошлого года, там тариф уже практически не отличается от нормального тарифа. На сегодняшний момент эти все долги накоплены по тарифам, которые были приняты в первые годы существования этого тарифа. Я абсолютно уверен, что это решение должно быть в любом случае на государственном уровне", — отметил эксперт.

Напомним, государственное "Укрэнерго" перед войной взяло внешний кредит на $825 млн под гарантии правительства, чтобы погасить свои долги перед частными производителями по "зеленому тарифу".

Эти деньги были выплачены частным производителям в размере 22 млрд грн. Это в 10 раз больше, чем Укрэнерго потратило на защиту своих объектов во время войны.

9 ноября государственное Укрэнерго вынуждено отдать 119 млн долларов или почти 5 млрд грн по "зеленому" кредиту.