Проблема з кредитами "Укренерго" і можливим дефолтом виникла через несправедливі "зелені тарифи", — економіст

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Проблема "зеленого тарифу" призвела до того, що державне "Укренерго" перед війною змушене було брати зовнішні кредити і тепер ризикує опинитися в стані дефолту через обʼєктивну неможливість виплати цих кредитів. Про це зазначив економіст, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає УНІАН.

"Те, що "зелений тариф" був політично вмотивований, думаю, що ні в кого не викликає жодних сумнівів. І те, що цей "зелений тариф" по суті перекривався за рахунок споживачів електроенергії, ми це розуміємо з вами також. І скільки було боргів, і які були рішення, і який шлях був знайдений для того, щоб перекрити ті борги по зеленій енергетиці. В тому числі мова йшла про запозичення на зовнішніх ринках. Але ніхто не чекав, що 2022 року почнеться війна. І ситуація з погашенням боргів, які брав Укренерго під гарантії уряду для погашення зеленого тарифу, на сьогоднішній момент дійсно є", — зазначив експерт.

На його думку, Укренерго може уникнути дефолту за домовленістю з партнерами, однак проблему зеленого тарифу, який спровокував цю ситуацію, все одно потрібно вирішувати.

"По всіх тих об’єктах, що вводилися після позаминулого року, там тариф вже практично не відрізняється від нормального тарифу. На сьогоднішній момент ці всі борги накопичені по тарифах, які були прийняті в перші роки існування цього тарифу. Я абсолютно впевнений, що це рішення має бути в любому випадку на державному рівні", — зазначив експерт.

Нагадаємо, державне "Укренерго" перед війною взяло зовнішній кредит на $825 млн під гарантії уряду, щоб погасити свої борги перед приватними виробниками по "зеленому тарифу".

Ці гроші були виплачені приватним виробникам в розмірі 22 млрд грн. Це у 10 разів більше, ніж Укренерго витратило на захист свої обʼєктів від час війни.

9 листопада державне Укренерго змушене віддати 119 млн доларів або майже 5 млрд грн по "зеленому" кредиту.