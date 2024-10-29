ДОТ не выполнил задачу по преодолению коррупции и обеспечению ВСУ качественной едой, — политолог

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Государственному оператору тыла (ДОТ) под руководством Арсена Жумадилова меньше года, но все это время его преследуют скандалы с закупками продовольствия и другого обеспечения для ВСУ. Это свидетельство того, что ДОТ не выполнил свою задачу, которая заключалась в том, чтобы преодолеть коррупцию и обеспечивать ВСУ качественной продукцией. К такому выводу пришел политолог Олег Постернак, который также считает, что объединение ДОТ и Агентства оборонных закупок на базе ДОТ — это плохой вариант развития системы закупок.

"В последнем интервью "Украинской правде" начальник Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов очень старался нарисовать яркую картинку, мол, да, бывают некоторые недостатки в закупках, но в целом все хорошо. Понятно, что ему надо было оправдаться за последний скандал, связанный с поставкой некачественных мясных консервов. Господин Жумадилов сказал, что такие случаи единичны и что даже в центре Киева в супермаркетах также можно встретить просроченные продукты или некачественные фрукты, поэтому не о чем волноваться", — отметил Постернак.

Он отметил, что это далеко не первый такой "мелкий" случай. "Недавно ДОТ пытался скрывать цены и обходить Прозорро. Как известно, ДОТ создали в том числе и из-за того, что до него Минобороны так же делало закупки без конкурса. ДОТ создавался для того, чтобы поломать эту систему, зато сам к ней прибегнул.".

"Летом этого года ДОТ покупал пластиковые фляги втрое дороже рыночных цен, на них он потратил 54 млн грн, заплатив за каждую флягу 355 грн, хотя такие же можно было купить за 120 или еще дешевле." — пишет политолог. Также Постернак напоминает, что в марте ДОТ попал в скандал с Буским консервным заводом — именно к этому заводу больше всего претензий по качеству. И ДОТ с ним подписывал контракты и платил им деньги из бюджета.

"И последняя "мелочь" — шприцы в курятине. Такое тоже случается в супермаркетах в центре Киева?" — говорит политолог — Как говорится, один случай — это случайность, а два и более — это уже система".

Также он отмечает, что сейчас "между ДОТ и Агентством оборонных закупок началась серьезная борьба за деньги и сферы влияния, поскольку эти два учреждения хотели объединить, и именно Жумадилов уже видит себя руководителем двух объединенных структур."

"Но ему помешало создание в ДОТ и АОЗ наблюдательных советов и то, что руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин вместе с членами Антикоррупционного совета при МО кто мягко, а кто остро критикуют Жумадилова и даже прямо говорят о том, что дай ему руководить еще и закупками оружия, и у нас будут не только "мелкие" скандалы с тушенкой, но и большие проблемы с оружием", — уверен Постернак.