ДОТ не виконав завдання з подолання корупції та забезпечення ЗСУ якісною їжею, – політолог

Related video

Державному оператору тилу (ДОТ) під керівництвом Арсена Жумаділова менше року, але весь цей час його переслідують скандали із закупівлями харчів та іншого забезпечення для ЗСУ. Це свідчення того, що ДОТ не виконав свого завдання, яке полягало у тому, аби подолати корупцію і забезпечувати ЗСУ якісною продукцією. Такого висновку дійшов політолог Олег Постернак, який також вважає, що об’єднання ДОТ та Агенції оборонних закупівель на базі ДОТ – це поганий варіант розвитку системи закупівель.

"В останньому інтерв’ю "Українській правді" начальник Державного оператору тилу Арсен Жумаділов дуже намагався намалювати яскраву картинку, мовляв, так, бувають деякі недоліки у закупівлях, але в цілому все добре. Зрозуміло, що йому треба було виправдатись за останній скандал, пов’язаний з постачанням неякісних м’ясних консервів. Пан Жумаділов сказав, що такі випадки поодинокі і що навіть у центрі Києва у супермаркетах також можна зустріти прострочені продукти чи неякісні фрукти, тому нема про що хвилюватись", — зазначив Постернак.

Він зауважив, що це далеко не перший такий "дрібний" випадок. "Нещодавно ДОТ намагався приховувати ціни і обходити Прозорро. Як відомо, ДОТ створили у тому числі й через те, що до нього Міноборони так само робило закупівлі без конкурсу. ДОТ створювався для того, аби поламати цю систему, натомість сам до неї вдався.".

"Влітку цього року ДОТ купував пластикові фляги втричі дорожче ринкових цін, на них він витратив 54 млн грн, сплативши за кожну флягу 355 грн, хоча такі саме можна було купити за 120 або ще дешевше." — пише політолог. Також Постернак нагадує, що в березні ДОТ втрапив у скандал з Буським консервним заводом – саме до цього заводу найбільше претензій щодо якості. І ДОТ з ним підписував контракти та платив їм гроші з бюджету.

"І остання "дрібниця" – шприци у курятині. Таке теж трапляється у супермаркетах у центрі Києва? — каже політолог. — Як то кажуть, один випадок – це випадковість, а два і більше – то вже система".

Також він зазначає, що зараз "між ДОТ та Агенцією оборонних закупівель розпочалася серйозна боротьба за гроші і сфери впливу, оскільки ці дві установи хотіли об’єднати, і саме Жумаділов вже бачить себе керівником двох об’єднаних структур."

"Але йому на заваді стало створення в ДОТ і АОЗ наглядових рад і те, що керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін разом з членами Антикорради при МО хто м’яко, а хто гостро критикують Жумаділова і навіть прямо говорять про те, що дай йому керувати ще й закупівлями зброї, і у нас будуть не лише "дрібні" скандали з тушонкою, а й великі проблеми зі зброєю", — впевнений Постернак.