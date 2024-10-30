Заместитель экс-генпрокурора Вербицкий мог быть "крышей" для недобропорядочных зернотрейдеров, — политолог Кочетков

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В результате ухода от налогов ряда зернотрейдеров, которые приобщены к "зерновому коридору", государству нанесен ущерб более чем на $10 млрд, сообщило 30 октября агентство "РБК-Украина", передает "Гордон". По информации агентства, в рамках дела о махинациях с зерном сотрудники ГБР пришли с обысками в одесское Бюро экономической безопасности.

"Напомню, что эта схема существует за счет поддержки самого высокого политического уровня — в Украине, Турции, других странах. И именно она позволяет говорить, что Украина не только постоянно просит у партнеров различной помощи, но и сама помогает решать определенные мировые проблемы, в частности с продовольствием", — отметил в своем Facebook политолог Александр Кочетков.

"РБК-Украина" пишет, что в результате ухода от налогов рядом зернотрейдеров, которые приобщены к "зерновому коридору", государство понесло убытки на более чем $10 млрд.

"И это только верхушка айсберга! Как делаются дела в Одессе, знаю еще со времен работы в МВД. Там все системно, слаженно и продуманно. То есть в любую масштабную экспортно-импортную схему гарантированно втянуты не только местное БЭБ, но и таможня, и областная прокуратура. И обязательно есть "крыша" в Киеве, куда передают деньги за то, чтобы все было тихо и без лишних трений. Поговаривают, что такой "крышей" для недобропорядочных зернотрейдеров была бывший заместитель уже бывшего генпрокурора Дмитрий Вербицкий", — написал Кочетков.

В отношении Вербицкого НАПК в этом году начало расследование о незаконном обогащении, сообщил он.

"Там целый автопарк люксовых авто, квартиры и земельные участки и в Одессе, и в Киеве, и даже в Анталии. В отличие от своего патрона Андрея Костина, который сидел на должности до последнего, Вербицкий был уволен из Генпрокуратуры, но вряд ли отошел от дел. Об этом, кстати, свидетельствует то, что расследование о его сомнительном обогащении продвигается очень слабо. Будем надеяться, что следственные действия в Одессе несколько интенсифицируют и это дело. Ждем громких разоблачительных новостей из Одессы. Которая страдает от вражеских бомбардировок, потому что не хватает современной ПВО/ПРО. А деньги, за которые такую ПВО/ПРО можно приобрести, уходят налево", — подытожил политический эксперт.

В СМИ напоминают, что 7 мая "Схемы" (проект "Радио Свобода") обнародовали расследование о том, что Вербицкий живет в доме в элитном коттеджном городке "Конек" в Киеве, который его племянник приобрел по доверенности от одесского бизнесмена за более чем 2 млн грн, что, как отметили журналисты, в шесть раз меньше, чем его рыночная стоимость. Кроме того, 10 июня вышла вторая часть расследования "Схем", в которой говорится о том, что девушка Вербицкого за полгода стала обладательницей элитного имущества на сумму не менее 52 млн грн.

18 июня 216 депутатов Верховной Рады проголосовали за вызов генпрокурора Украины Андрея Костина для доклада в парламенте об имущественном состоянии его заместителя.

19 июня Костин сообщил, что подписал приказ о проведении служебного расследования в отношении Вербицкого.

20 июня Вербицкий заявил, что распространение в СМИ данных о его имуществе и имуществе женщины, с которой он встречается, связано с попыткой давления со стороны фигурантов уголовных дел в сфере игорного бизнеса.

1 июля стало известно, что Вербицкий ушел с должности "во избежание негативного влияния на работу ведомства в целом".