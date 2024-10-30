Заступник ексгенпрокурора Вербицький міг бути "дахом" для недоброчесних зернотрейдерів, – політолог Кочетков

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Унаслідок уникнення податків низкою зернотрейдерів, які долучені до "зернового коридору", державі завдано збитків на понад $10 млрд, повідомило 30 жовтня агентство "РБК-Україна", передає "Гордон". За інформацією агентства, у межах справи про махінації із зерном співробітники ДБР прийшли з обшуками до одеського Бюро економічної безпеки.

"Нагадаю, що ця схема існує за рахунок підтримки найвищого політичного рівня – в Україні, Туреччині, інших країнах. І саме вона дозволяє казати, що Україна не тільки постійно прохає в партнерів різної допомоги, але й сама допомагає вирішувати певні світові проблеми, зокрема з продовольством", – зазначив у своєму Facebook політолог Олександр Кочетков.

"РБК-Україна" пише, що внаслідок уникнення податків низкою зернотрейдерів, які долучені до "зернового коридору", держава зазнала збитків на понад $10 млрд.

"І це тільки верхівка айсберга! Як робляться справи в Одесі, знаю ще із часів роботи в МВС. Там усе системно, злагоджено і продумано. Тобто в будь-яку масштабну експортно-імпортну схему гарантовано втягнуті не тільки місцеве БЕБ, а й митниця, й обласна прокуратура. І обов'язково є "дах" у Києві, куди передають гроші за те, щоб усе було тихо й без зайвого тертя. Подейкують, що таким "дахом" для недоброчесних зернотрейдерів був колишній заступник уже колишнього генпрокурора Дмитро Вербицький", – написав Кочетков.

Стосовно Вербицького НАЗК цьогоріч почало розслідування про незаконне збагачення, повідомив він.

"Там цілий автопарк люксових авто, квартири й земельні ділянки й в Одесі, й у Києві, й навіть в Анталії. На відміну від свого патрона Андрія Костіна, який сидів на посаді до останнього, Вербицький був звільнений із Генпрокуратури, але навряд чи відійшов від справ. Про це, до речі, свідчить те, що розслідування про його сумнівне збагачення просувається дуже кволо. Будемо сподіватися, що слідчі дії в Одесі дещо інтенсифікують і цю справу. Чекаємо гучних викривальних новин з Одеси. Яка потерпає від ворожих бомбардувань, тому що не вистачає сучасної ППО/ПРО. А гроші, за які таку ППО/ПРО можна придбати, уходять наліво", – підсумував політичний експерт.